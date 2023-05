Adapec compartilha experiência sobre a retirada da vacinação em evento no Maranhão

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) participou nesta segunda-feira, 15, do 2º Fórum Regional de Desenvolvimento da Pecuária e Agroindústria sustentável com ênfase à sanidade dos produtos, em Balsas-MA, organizado pelo Sindicato dos Servidores da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED) em parceria com a Feira Agrobalsa, para relatar as experiências do Tocantins sobre a retirada da vacinação contra febre aftosa.

O responsável técnico pelo Programa Estadual de Vigilância em Febre Aftosa da Adapec, João Eduardo Pires, que representou o Tocantins, disse que a troca de experiências com o Estado vizinho foi bastante proveitosa para o setor da bovinocultura daquela federação. “Apresentamos a eles os desafios, dificuldades e acertos que tivemos aqui durante o processo, para receber a autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária para a retirada da vacinação contra a aftosa, e cremos que, contribuímos com a nossa experiência para que, o Maranhão possa conseguir seus objetivos de retirada ou suspensão da vacinação contra a aftosa no final deste ano”, disse João Eduardo.

O setor da bovinocultura de corte esteve presente no Fórum com representantes de frigoríficos, produtores rurais, lojas agropecuárias, Federação da Agricultura do Estado Maranhão e Associação Nacional das Mulheres do Agro.