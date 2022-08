Arquidiocese de Palmas lança projeto “Encantar a Política”

Por AW7 Jornalismo

Ancorado pelas Encíclicas do Papa Francisco, Laudato Sí, Fratelli Tutti e Evangelii Gaudium, a Rede de Fé e Política lançou o Projeto “Encantar a Política”, com a participação das Comissões Episcopais Pastorais para o Laicato e da Comissão para a Ação Sócio transformadora, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

O Objetivo deste Projeto é realizar um trabalho duradouro e contínuo de informação e de formação política do eleitorado brasileiro para o encantamento, por meio de uma avaliação consciente e crítica, no que tange à vivência na política.

Conforme o presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, o Papa Francisco, considerando a realidade sócio-política latino-americana, as dificuldades enfrentadas no Continente, orienta a “fazer política inspirada no Evangelho, a partir do povo, em movimento, para se tornar uma maneira poderosa de sanar nossas frágeis democracias e de abrir o espaço para reinventar novas instâncias representativas de origem popular”.

Na Arquidiocese de Palmas o Projeto será lançado nesta quinta,18, no Colégio São Francisco, com uma programação iniciando às 19h30 e terminando às 22h.

Além de música e de oração, a apresentação da metodologia e condução do debate será realizada pelo Padre Reginaldo Albuquerque. Dom Pedro Brito Guimarães, Arcebispo Metropolitano de Palmas, fará a exposição do tema: “O Cristão e a Política: Todos Somos Protagonistas”. Já a apresentação do Projeto “Encantar a Política” será realizada pelo Doutor Leador Machado, Juiz do Trabalho aposentado, membro da Comissão Justiça e Paz, do Regional Norte 3, voluntário da Cáritas, membro do Conselho de Segurança Alimentar (CONSEA) e do Fundo de Erradicação da Pobreza (FECOEP).

O evento contará com a fila do povo e culminará com indicações de propostas concretas para o encantar a política. No mesmo evento será, por fim, informado aos participantes a Campanha da REPAM-Brasil “Eu voto pela Amazônia”. Toda a sociedade é convidada a participar deste evento, que será transmitido pelo YouTube da Arquidiocese de Palmas (https://youtu.be/C2XAsqioSnY) .

A entrada no Auditório será livre, por ordem de chegada. Pede-se que aos que desejarem faça uma inscrição prévia apenas para controle do número de pessoas.