Estudantes participam da etapa estadual da 7ª edição dos Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins

A Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) recebe estudantes atletas em Palmas, nesta sexta-feira, 17, e sábado, 18, para a 7ª edição dos Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets). Participam das provas individuais atletas dos municípios de Arapoema, Araguaína, Araguanã, Colinas, Dianópolis, Guaraí, Palmas e Tocantinópolis.

Antes dos jogos, os atletas passaram por testagem para Covid-19, no Hotel 10. A organização da equipe da Superintendência de Esportes, Juventude e Lazer da Seduc, recebeu os estudantes e coordenou o momento, conforme explicou a técnica de desporto da Seduc, Keilla Gonçalves.

“Uma das coisas que nos atentamos foi a logística de protocolos de segurança. Tivemos no hotel a testagem para Covid-19 e todos deram negativo. É emocionante podermos voltar a realização das atividades e perceber a alegria dos estudantes e [saber] que o nível técnico deles continua impressionante”, frisou.

Classificações

Nesta sexta-feira, houve disputa do tênis de mesa e prova de natação na Escola Estadual de Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso. A etapa estadual é classificatória para a etapa nacional, as Paraolimpíadas Escolares, que acontecem em São Paulo, de 22 a 27 de novembro.

Ryan Cordeiro Sales foi classificado na categoria de 11 a 13 anos. Já na categoria de 14 a 17 anos, o estudante Gustavo Henrique Pereira, da Escola Estadual Antônio Delfino Guimarães, de Arapoema, foi classificado.

Gustavo Henrique, que possui deficiência intelectual, já ganhou 2 vezes a competição estadual e contou sobre as expectativas para este ano. “Eu comecei a treinar em 2017 na escola, participei dos Parajets, ganhei e fui para os jogos nacionais, quando na primeira vez eu trouxe o bronze. Estou animado para competir novamente e quem sabe ganhar”, afirmou.

O treinador de Gustavo Henrique, Carlos André de Oliveira de Souza, refletiu sobre como se sente ao ver o desenvolvimento do estudante. “Fazemos um treino intensivo uma vez por semana, com precauções devido à pandemia. Agora, após um ano sem competir, vê-lo ser campeão é um sentimento inexplicável, que mostra a dedicação dele e que mesmo depois de tanto tempo ele só melhora as habilidades”, ponderou.

Na natação de 11 a 13 anos, a estudante Maria Flávia Fernandes Silva, do Centro Pedagógico Princípio da Sabedoria, de Palmas, foi classificada na prova de 50 metros. Na mesma prova, o estudante Bruno Gabriel Coelho Damasceno, da Escola Adventista de Palmas é o classificado da categoria masculina.

No sábado, 18, serão realizadas provas de Atletismo na pista da Universidade Federal do Tocantins (UFT), às 7h30.

Parajets

Em 2014, foi lançada a primeira edição dos Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets), para alunos com deficiência física (DF), visual (DV) e intelectual (DI), visando fomentar o esporte escolar adaptado, a interação social e o desenvolvimento de suas habilidades no meio educacional. Desde então, cada vez mais atletas participam da competição, e o Tocantins tem participação expressiva nas Paralimpíadas Escolares, conquistando medalhas de ouro e quebrando recordes.

Nos Parajets, participam alunos em idade escolar, de 11 a 17 anos, nas modalidades: Atletismo, Bocha, Tênis de mesa, Natação e Judô. Os Jogos são divididos em etapas regional e estadual.