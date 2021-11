Definidos os vencedores da segunda etapa do Campeonato Tocantinense de Judô

As competições da 2ª etapa da temporada 2021 do Campeonato Tocantinense de Judô, uma realização da Federação de Judô do Estado do Tocantins (Fejet) com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação Juventude e Esportes (Seduc), ocorreram neste sábado, 20, em Palmas. O evento contou com a participação de competidores de três categorias.

A conquista do melhor título no Campeonato Tocantinense de Judô é a porta de entrada para competições regionais e nacionais. Neste ano, as competições contaram com atletas na disputa por medalhas nas classes Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior e Máster. Ao longo de todo o dia, os competidores estiveram no tatame, na Quadra de Esportes do Colégio Ulbra.

Conforme explicou o superintendente de Esportes, Juventude e Lazer da Seduc, Clay Rios, o Governo do Tocantins tem incentivado as diferentes modalidades esportivas. “Quanto mais modalidades, maiores as oportunidades de garantirmos que mais jovens, mais tocantinenses tenham acesso à prática esportiva, e os inúmeros benefícios que essas práticas trazem”, apontou.

Azandi Marcelino Meireles Mattos, 11 anos, começou a competir aos seis anos e, neste sábado, conquistou a sua segunda medalha de ouro em competições. Ele enxergou no esporte uma oportunidade de conquistar o mundo. “Eu nunca saí para jogar fora, mas meu sonho é competir em outros lugares”, contou apontando que treina três vezes na semana para que no futuro realize seu sonho.

Para Weimar Silva Castilho, que pratica judô há oito anos e conquistou medalha de ouro na categoria Máster D, o incentivo do Governo do Tocantins é fundamental para o judô. “Esse é um momento de aprendizado, em que medimos as nossas técnicas e de confraternização das outras academias, com as pessoas de outras modalidades. A conquista da medalha é o começo de uma jornada que ainda não tem fim. Para nós, no judô, é um momento de contínuo aperfeiçoamento. Quero agradecer o apoio que o governo vem dando”, agradeceu.

Resultados

Os resultados dos 56 atletas participantes das competições podem ser acompanhados neste link. Os dados podem ser verificado por categorias, atletas e por entidade.