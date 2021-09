Ruraltins e Unitpac formalizam parceria para desenvolver programa pioneiro na região norte do Tocantins

O presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Fabiano Miranda, acompanhado do diretor de Tecnologia, Ciência e Inovação, Kin Gomides, visitou na manhã desta sexta-feira, 17, o Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Unitpac), em Araguaína. Recepcionados pela reitora Carla Cristina Madeira de Azevedo e equipe, a visita teve como finalidade formalizar e ampliar termo de parceria entre as instituições, objetivando o desenvolvimento de um programa de pesquisa e transferências tecnológicas voltado para o setor agrícola da região.

Conforme o coordenador de Pesquisa da Universidade, Athila Damasceno, a parceria com a instituição e o órgão rural já acontece há mais de dois anos, por meio do Escritório Local de Araguaína. “O objetivo de hoje é justamente formalizar essas ações e principalmente discutir estratégias para ampliar ainda mais essa parceria”, afirmou.

Para a ampliação dessa parceria, a proposta é estruturar, dentro da universidade, um centro de treinamento tecnológico para as atividades de capacitação tanto de alunos quanto de técnicos do órgão e de produtores rurais, e também um planejamento de atividades em conjunto, como a realização dias de campo, cursos de pós-graduação e instalações de Unidades de Referência Tecnológicas (URTs).

Para o presidente Fabiano Miranda, “esse programa será pioneiro para a região norte, onde uma universidade está aberta para trazer o técnico e produtor para dentro da instituição, objetivando a geração de plataformas de pesquisas agropecuárias para região”.

Na oportunidade, foi apresentado, à equipe, o curso de agronomia para que faça parte do projeto-piloto deste Termo de Cooperação, e também discutidos os pontos fortes para a parceria, de como pretendem trabalhar as atividades, focando na questão da pesquisa e da extensão.

Também participaram da reunião o coordenador do curso de agronomia, Felipe Bitencourt; o pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização, Carlos Cicinato; e o coordenador de Pesquisa, Athila Damasceno.