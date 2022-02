Balanças portáteis estáticas são implantadas nos postos rodoviários de Taquaralto e Luzimangues

Texto: Secom | Governo do Tocantins

23/02/2022 – Publicado às 07:50

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está adotando novos padrões tecnológicos de fiscalização rodoviária. O intuito é aprimorar a segurança e reduzir os impactos que o excesso de peso causa às rodovias.

A Ageto, desde o último dia 15 de fevereiro, começou a utilizar a Unidade Autônoma de Pesagem Estática Portátil (Balanças Portáteis Estáticas) nos postos de pesagem de Taquaralto (TO-050) e de Luzimangues (TO-080), de forma efetiva, ou seja, com a emissão de infração para os casos de excessos de peso, de acordo com o estabelecido pelos fabricantes de caminhões e pela legislação vigente.

A pesagem utilizando esse tipo de balança permite a fiscalização com precisão com base na Capacidade Máxima de Tração (CMT), Peso Bruto Total (PBT) e Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para pesagem de até 20 toneladas por eixo devidamente aprovado pelo Inmetro.

O equipamento possui duas placas de pesagem estática por eixo, sendo quatro no total. Quando o veículo para sobre a estrutura, o sistema registra o peso, calcula a soma dos eixos e informa se o veículo está dentro dos limites legais. Nos casos em que a infração é verificada, os motoristas são autuados e as sanções podem ser aplicadas de acordo com a Resolução do Contran n° 803/2020.

De acordo com o gerente de Operação, Fiscalização e Educação para o Trânsito da Ageto, José Antônio do Nascimento, os benefícios desse sistema de pesagem são muitos, como a mobilidade e a praticidade que ele permite, dentre várias situações, inclusive sua operação nas rotas de fugas dos veículos de carga que escapam dos postos de fiscalização.

A imprevisibilidade nas operações é uma característica do equipamento, uma vez que o condutor não é informado onde será instalada a balança, podendo a Ageto operar a qualquer momento em diferentes locais em especial nas rotas de fuga (desvios). Pois, a leveza dos componentes deste tipo de balança resulta na sua portabilidade,na praticidade, na rapidez e na segurança na montagem e no desmontagem integral em qualquer ponto escolhido para fiscalização ao longo da rodovia.

É um investimento de alta qualidade e de aplicação das melhores práticas fiscalizadoras operacionais, visando uma sólida e segura infraestrutura rodoviária, uma vez que o excesso de peso em veículos de carga é o principal responsável pelos danos na pavimentação em rodovias, além disso compromete a segurança, prejudicando a frenagem e a estabilidade em curvas.

O sistema oferece automatização e, mediante a atualização tecnológica permanente, é uma solução técnica e econômica de alto benefício às atividades contínuas de fiscalização do tráfego nas rodovias com grande movimento de veículos pesados de carga, além de verificar o peso e as dimensões dos veículos superdimensionados, ou seja, que necessitam de Autorização Especial de Trânsito (AET).

Segundo o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues, dentre as vantagens no uso de equipamento portátil está o baixo custo de instalação e manutenção, além de ser transportável e de poder ser instalado em qualquer Posto de Pesagem e Fiscalização. “Precisamos melhorar a fiscalização do transporte de carga rodoviário e coibir o excesso de peso nas rodovias estaduais”, afirma.