Equipes SEMUS realizaram cerca de 200 atendimentos na comunidade Vale Verde

O “Mutirão de Serviços” da Prefeitura de Gurupi esteve na comunidade Vale Verde nesta segunda-feira, 14, e cerca de 200 atendimentos voltados para a saúde foram realizados. O objetivo do mutirão foi proporcionar aos moradores da região, um dia inteiro de atenção à saúde e outros serviços.

Imunização

Segundo a coordenadora de imunização, Jucileia Lima, 40 pessoas se vacinaram contra a gripe; 17 contra a Covid-19; e 38 atualizaram seus cartões de vacina, principalmente crianças, com vacinas de rotina.

A comunidade também pôde realizar consultas médicas e testes rápidos de Covid-19. Foram realizados 10 testes rápidos, todos tiveram resultados negativos.

CCZ

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também marcaram presença. Segundo a Coordenadora do CCZ, Fluviana Freitas, foram feitos quatro testes rápidos de calazar (leishmaniose); foram aplicadas cinco vacinas antirrábicas; e 10 animais foram castrados, além disso, a comunidade recebeu orientações e informações sobre cuidados com os seus animais domésticos.

“Por mais que o movimento tenha sido menor, nós tivemos um número considerável de castrações, foram dez, um quantitativo que a gente consegue fazer por dia, em razão do número de instrumentos que temos. Todas ocorreram bem, sem nenhuma intervenção. E, independentemente da quantidade de serviços, o principal objetivo é mostrar para a comunidade que ela é importante para o município”, ressaltou Fluviana.

Avaliações

A dona Jesuíta Barros Lima, de 67 anos, disse que amou a ação. “Foi muito boa, uma ação grandiosa, em vez de nos deslocarmos para a cidade, os atendimentos vieram até nós. Além dos cuidados com a saúde, ainda levei várias mudas de plantas para casa, eu amei essa iniciativa da prefeitura”, declarou.

A dona Teresinha de Jesus, de 61 anos, que também levou os netos, Paulo, Ricardo e Maria Isis, que são estudantes da rede municipal de ensino de Gurupi, avaliou como positiva a ação. “É uma ação importante, que faz bem para a comunidade. Se estiverem fazendo o bem para o povo eu apoio”, disse.

A dona Antônia Correia Aguiar também falou da importância dessa iniciativa. “É de grande valia, porque ficamos há 22 quilômetros da cidade, temos essa dificuldade. É uma oportunidade de colocarmos as vacinas em dia, de cuidar mais da saúde, e cuidar também dos nossos bichinhos de estimação, inclusive eu trouxe a minha para castrar e vacinar”, disse.

O Secretário Municipal de Saúde, Relmivam Milhomem, falou da alegria de estar com a comunidade. “Eu diria que a palavra aqui hoje é união. E nós temos visto isso em toda a cidade de Gurupi. Quem tá vivendo as angústias desse momento de pandemia sabe a importância dessa ação. E a gente precisa avançar. Precisamos ir até onde está o nosso povo. Juntos, nós entendemos que esse é o caminho para tempos melhores para toda a população de Gurupi, e estamos sempre de portas abertas para todos”, declarou.