Discussões sobre plano de negócios encerram Semana do Jovem Empreendedor

Em dinâmica com os empreendedores da Capital, o encerramento da programação da Semana do Jovem Empreendedor teve como conversa central a importância do plano de negócio e o planejamento estratégico para o desenvolvimento de uma empresa. A qualificação foi realizada na sala de treinamento da Casa do Empreendedor na tarde desta sexta-feira, 10.

A doutoranda em Administração e Ciências Contábeis, Lidiane dos Santos, conduziu os ensinamentos e explicou as etapas para a construção de um plano de negócios, desde como pensar no público alvo, quanto nos custos para a confecção dos produtos.

Consultora na área de gestão, Lidiane ressaltou a importância da busca dos serviços de contabilidade, que são passos indispensáveis para a abertura de um negócio. “Todo mundo tem vontade de empreender, está na veia do brasileiro. Se pensarmos na força que leva o Estado a crescer, a gente pensa no empreendedorismo”, afirma Lidiane, que reforça que os empreendedores precisam de formação, e que quanto maior a qualificação, melhor será a formas de administração do negócio.

Uma das ouvintes da palestra, relatou seu percurso como empreendedora, a escritora do livro ‘Eu Sou em Cristo’, Caroline Maus. Ela aproveitou a palestra para tirar dúvidas sobre o seu negócio, de como seguir com seu plano de atuação. “A palestra deu uma clareada sobre como eu devo segmentar o meu nicho, para quais pessoas eu devo falar, quem eu devo procurar, para ter uma maior noção de como direcionar outras ações para a minha empresa”, ressaltou.

Ação foi uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) com o Centro Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica) que oportunizou palestras de incentivo para o empreendedorismo de inovação, com temáticas voltadas para o público feminino, alusiva ao Dia internacional da Mulher e sobre as áreas de gestão, marketing, redes sociais e finanças.

