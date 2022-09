Em Paraíso, Ronaldo Dimas fala em crescimento da campanha e pede comparações de modelo de gestão na reta final

Por Assessoria

Candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) destacou, em agenda em Paraíso nesta terça-feira, 13 de setembro, que nesta reta final a 19 dias da eleição as pessoas aumentam as comparações e começam a perceber a importância da disputa de outubro. “Estamos a 19 dias da eleição. Há tempo para muitas análises. Peço que todos comparem as propostas e biografia de cada, quem já tem serviço prestado e sabe como realizar”, destacou Dimas, durante entrevista à Rádio Líder FM.

Além da entrevista, Dimas caminhou ao lado dos candidatos a deputado estadual Dr. Danilo (PL), Ataíde Rodrigues (PL, Conceição do Agro (PL) e a candidata a deputada federal Misma (PL), visitando dezenas de comerciantes. Nas conversas, Dimas defendeu a necessidade de transformar o Estado e, questionado, sempre explicava como comandou um trabalho de mudança completa da realidade de Araguaína nos seus dois mandatos entre 2013 e 2020.

Mais tarde, ele ainda se reuniu com dezenas de empresários da cidade.

Sobre a campanha, Dimas destacou que com aumento da reflexão das pessoas, sua candidatura começa a crescer, pois os tocantinenses sabem que não é mais momento para improvisos. Conforme o candidato, a sucessão de governos tampões, como o atual, vêm minando a credibilidade do Estado e qualquer capacidade para atrair investimentos.

“É possível mudar isso. Vamos tocar em um ponto fundamental. Credibilidade. Ela que atrai investimentos. Outra coisa importante é a segurança jurídica. Há pouco tempo, o Estado saiu suspendendo vários termos de acordo já assinados. Que segurança alguém vai ter para investir assim? Um Estado que nenhum gestor completa mandato e fica mudando as regras a todo momento. Isso nós vamos mudar, farei um governo sério e vou cumprir o mandato inteiro”, garantiu Dimas.

Por fim, o candidato destacou a importância de Paraíso para a economia do Tocantins e assegurou que a cidade não ficará fora do primeiro escalão do governo.