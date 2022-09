Professor Júnior Geo reafirma compromisso e cobra novamente chamamento dos aprovados da PMTO

Por Assessoria

Autor do Projeto de Lei que garante aos candidatos que obtiveram a pontuação mínima em concurso público, a possibilidade de convocação, o deputado estadual Professor Júnior Geo (PSC) voltou a cobrar do governador do Estado o chamamento dos aprovados o quanto antes e solicitou novamente a extinção do cargo de soldado segunda classe. O pronunciamento do parlamentar aconteceu na sessão ordinária desta terça-feira, 13.

Compromisso

“Quero fortalecer junto aos excedentes do concurso da Polícia Militar e àqueles que se encontram como soldados de segunda classe, o compromisso na luta, tanto pela extinção do cargo de soldado segunda classe, a partir do início do ano que vem, quanto ao chamamento dos excedentes do concurso para a formação do cadastro de reserva” – afirmou Geo.

Mais de 500

O Professor Júnior Geo solicitou o chamamento de mais de 500 aprovados, um número maior daqueles que fizeram o último concurso, que atingiram a pontuação mínima e se encontram aptos para o curso de formação, de acordo com o edital” – destacou.

Segurança

A Segurança Pública é uma de suas bandeiras de atuação, o deputado Professor Júnior Geo é assíduo na cobrança por concursos nas diversas áreas de segurança pública, como civil, penal e militar e a destinação de policiais militares para o policiamento ostensivo em todos os municípios tocantinenses.