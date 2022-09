Na região Central, senadora Kátia participa de caminhadas e conversa com moradores

Por Assessoria

A senadora Kátia (Progressistas), candidata à reeleição, apostou no corpo a corpo para conversar com os moradores de Miracema nesta terça-feira (13). Logo cedo, acompanhada do ex-prefeito Saulo Milhomem e de líderes da região, Kátia visitou o comércio local, conversou com as pessoas na rua e falou sobre suas propostas para um próximo mandato no Senado. A parlamentar também participou de reuniões em Miranorte, Rio dos Bois e finalizou a agenda na região com mais uma caminhada, desta vez em Tabocão.

Em Miracema, onde também caminhou acompanhada do superintendente da Faet, Fred Sodré, da vereadora Tânia Precata e do presidente do Sindicato Rural de Miracema, Juraci dos Santos (Juarão), Kátia praticou o bom e velho “olho no olho” com os comerciantes da avenida 1º de Janeiro. Para o ex-prefeito e apoiador de Kátia, Saulo Milhomem, a presença dela no município é destaque principalmente pelo trabalho que já desempenhou por Miracema.

“Senadora honrou cada voto que teve em Miracema. Emendas para saúde e infraestrutura, para todos os cantos do Tocantins. A Kátia é uma política que coloca o recurso na Prefeitura para cuidar da nossa gente”, defendeu Saulo.

Na vizinha Miranorte, Kátia foi recebida na casa da vereadora Ana Luísa para uma conversa franca com os moradores. Como já tem feito em outros municípios, a senadora pediu aos convidados que elencassem quais as maiores dificuldades da cidade. O ex-prefeito Jadson Marinho ressaltou o trabalho da senadora por Miranorte.

“Hoje quando alguém pergunta onde está a Kátia eu respondo: está no asfalto que você está pisando, está no hospital em que você se tratou. As emendas da senadora viram obras. Vamos levar ao conhecimento do nosso povo tudo que ela já fez por aqui”, defendeu Marinho.

Seguindo a agenda pela região Central, Kátia esteve em Rio dos Bois, onde foi recebida na casa do professor Benedito BemBem, candidato a prefeito na última eleição. Kátia prestou contas do trabalho que já fez pelo município e apresentou os projetos para o futuro.

Para finalizar a agenda, Kátia caminhou pelas ruas de Tabocão ao lado do prefeito Wagner Teixeira de Farias. Por onde passou, recebeu o carinho de moradores de todas as idades. Como o seu Mathias Eloy, morador de Tabocão desde 1962.

“Eu tenho muito orgulho de morar aqui. Já fui vereador e participei da constituição da lei orgânica do município. Sou Kátia desde a primeira eleição dela, e agora de novo”, adianta Eloy.