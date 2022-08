Prefeita de Miracema reforça campanha de Ronaldo Dimas

Por Assessoria

A prefeita de Miracema, Camila Fernandes, confirmou, neste final de semana, a adesão à campanha do candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos).

Ela recebeu Dimas, o candidato a vice-governador Freire Jr. (MDB), o senador Eduardo Gomes (PL) e outros líderes políticos em sua casa. Ao justificar o apoio, Camila destacou que o Tocantins só tem a ganhar com a eleição de Dimas.

“Estou recebendo vocês em minha residência para falar para o senhor que eu acredito no seu projeto e estou aqui lhe apoiando. Eu sei que o Tocantins só tem a ganhar com a sua eleição, com a sua vitória”, frisou Camila.

Dimas também elogiou Camila e garantiu que Miracema receberá a atenção devida do governo do Estado. Um dos compromissos do candidato com a cidade é um projeto para potencializar a orla de Miracema, transformando o local em um ponto com potencial de atração turística.