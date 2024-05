Em Fátima-TO, Antonio Andrade e Wanderlei Barbosa participam de inauguração do Complexo Esportivo Diógenes Pereira Lemos

Neste sábado, 18, o deputado federal Antonio Andrade, juntamente com o governador Wanderlei Barbosa, esteve no município de Fátima para a solenidade de inauguração do Complexo Esportivo Diógenes Pereira Lemos.

Na ocasião, que também contou com a presença do secretário de Estado do Esporte e Juventude, Elenil da Penha, as autoridades foram recebidas pelo prefeito do município, Zé Antônio Andrade.

A inauguração, faz parte de uma série de eventos que estão acontecendo desde o dia 14 de maio em comemoração aos 42 anos de Fátima-TO.

Em discurso realizado durante a inauguração, Antonio Andrade declarou: “Fátima é uma referência positiva para o nosso Estado, parabenizo o prefeito Zé Antônio pelo belíssimo trabalho que tem feito no município, trazendo progresso e muito desenvolvimento. Estamos muito contentes em participar desse momento, é uma satisfação celebrar essa importante data com a população da cidade”, concluiu o parlamentar.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade