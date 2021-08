Em fase final de colheita, produção de sorgo deve aumentar 48% no Tocantins

A produção de sorgo no Tocantins vem se destacando significativamente. Nesta época do ano, a colheita, já com 85% do grão, aponta um crescimento expressivo, em relação à safra passada. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicam que safra 2019/20 produziu 72,2 mil toneladas saltando para 106,7 mil toneladas, nesta safra 2020/21, um aumento de 48% na produção do sorgo.

A área de plantio também acompanha esse crescimento. Na safra anterior, foram plantados 34,2 mil hectares de sorgo; nesta safra 2020/21, foram 50,6 mil hectares, sendo 48 % de aumento na área cultivada. A produtividade alcançou bons resultados, uma média de 2,1 mil kg por hectare.

Para o engenheiro agrônomo da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Ricardo Taques, o aumento da área e da produção de sorgo se deve a vários fatores. “Ocorreu que devido ao atraso da colheita da soja, que atrasou o plantio do milho safrinha, sendo que o sorgo é menos exigente em umidade que o milho, diminuindo o risco e também pelos bons preços praticados no mercado”, explica.

Região

Os principais municípios cultivadores do sorgo são: Campos Lindos, sendo maior produtor, com 9 mil hectares plantados; seguidos da região de Gurupi, com 11 mil; e a região de Porto Nacional, com 5,5 mil hectares.

Valor nutricional

O sorgo é essencial na alimentação bovina e de pequenos animais (porcos e galinhas). Seu valor nutricional que é bastante influenciado pelas condições do ambiente onde é feito plantio e também varia entre as cultivares. O grão inteiro possui em média uma composição química que apresenta 71,8 % de amido, seguido por 11,3% de proteínas, 3,4 % de lipídios, 2,7% de fibra alimentar e 1,7% de cinzas.