Governo do Tocantins realiza limpeza de povoado para realização de Festejo do Senhor do Bonfim

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), iniciou no último mês de julho a limpeza do terreno onde será montada a estrutura para a realização do tradicional Festejo do Senhor do Bonfim, em Natividade, município localizado a 278 km de Palmas.

Os serviços da Residência Rodoviária de Dianópolis tiveram início no dia 5 de julho e foram finalizados nesta segunda-feira, 2 de agosto. As atividades foram feitas para a realização da Romaria do Senhor do Bonfim, que ocorre entre os dias 6 e 16 de agosto.

De acordo com a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, além da limpeza dos terrenos, os acessos ao povoado do Bonfim também receberam manutenção. “Para garantir a segurança e a trafegabilidade dos romeiros, nós estamos realizando a conservação das rodovias estaduais e das estradas vicinais da região”, explica.

O coordenador da unidade descentralizada, Leandro Araújo, informa que outras intervenções também estão sendo realizadas na região como é o caso do serviço de roçagem das rodovias e manutenção do aeroporto de Natividade. “Todo trabalho vai assegurar o acesso ao Povoado”, destaca.

O festejo é realizado há mais de dois séculos e deu origem à primeira igreja construída no povoado, em 1750. Anualmente, centenas de romeiros se deslocam para o povoado para louvar ao santo católico.