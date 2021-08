Seleção para instrutores da Unicet segue até esta quarta-feira, 4

Os interessados em participar do processo de seleção de instrutores da Unidade Certificadora do Tocantins (Unicet), gerida pela Secretaria de Estado da Administração (Secad), poderão se inscrever até esta quarta-feira, 4.

As três cartas-convite, divulgadas no último dia 28 de julho, são para seleção de instrutores nos cursos de Estratégias de Inovação no Serviço Público; Cidadania e Direitos Humanos: Inclusão e Igualdade; e Transformação Digital, Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público.

A diretora de Gestão e Capacitação Continuada, Katia Gomes, explica que a seleção por carta-convite tem como objetivo selecionar candidato com comprovada experiência profissional e de instrutoria com titulação acadêmica para execução da atividade de instrutor na área e especialidade do curso, na modalidade a distância. Desta forma, qualquer pessoa que preencha os requisitos estabelecidos pode participar.

Como participar

Os interessados deverão responder a carta-convite, unicamente, pelo e-mail cursosunicet@secad.to.gov.br, com cópia para o e-mail unicetcursos@gmail.com, até as 18 horas desta quarta-feira, 4, e identificando no campo assunto: Carta-Convite Nº X /2021 – Nome do Curso, confirmando o interesse e a disponibilidade para a realização dos trabalhos, bem como encaminhar em anexo Currículo Lattes devidamente atualizado e toda a documentação exigida nos itens 11.6 e 11.7 do edital.