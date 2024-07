Em Araguacema, Governo do Tocantins lança projeto Praia Consciente 2024 neste sábado, 6

O Governo do Tocantins lança neste sábado, 6, o projeto Praia Consciente 2024, em Araguacema, às 10h30.

Coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), após Araguacema, a edição segue para as praias de Caseara, Miracema (Praia do Funil/Paredão) e Lajeado (Praia do Segredo), com ação ambiental educativa de sensibilização simultânea de frequentadores e turistas, incluindo comerciantes, barqueiros e turistas.

“Esse projeto de educação ambiental é uma importante iniciativa do Governo do Estado, que leva conscientização sobre a importância dos frequentadores e turistas se unirem a nós, com a adoção da prática simples de destinação adequada do próprio lixo produzido, durante a temporada de praia. Com essa colaboração de cada pessoa, podemos manter a limpeza de toda a área, tanto na faixa de areia quanto na água. Assim contribuiremos com a conservação das belezas naturais dos atrativos do Estado e garantiremos a oportunidade de visitação para a geração atual e futura”, enfatiza o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis.

A diretora de Educação Ambiental para a Sustentabilidade da Semarh, Erliette Gadotti, reitera que a proposta visa promover o envolvimento de todos na conservação do meio ambiente, destacando a importância de manter as praias limpas e evitar a contaminação do solo e da água pelo descarte inadequado de resíduos. “Neste ano, nossa meta é alcançar o máximo de pessoas com essa sensibilização nos atrativos da temporada de praia de aproximadamente 16 municípios e levar acessibilidade aos cadeirantes com as cadeiras anfíbias”.

Praia Consciente

O projeto Praia Consciente 2024 tem a missão de implementar ações de educação ambiental que garantam a sustentabilidade dos recursos naturais durante a temporada de praia no estado do Tocantins. A iniciativa tem o intuito de se tornar uma referência nacional em ações de educação ambiental nas praias fluviais voltadas ao turismo, com a transformação de hábitos e a promoção do uso sustentável dos recursos naturais para as gerações atuais e futuras.

Visitação

Ao longo da temporada de praia, no período de 6 a 27 de julho, o projeto Praia Consciente vai percorrer praias, com equipes de sensibilização simultânea, nos municípios de Araguacema, Caseara, Miracema, Lajeado, Pedro Afonso, Rio Sono, Rio dos Bois, Porto Nacional, Itacajá, Peixe, Couto Magalhães, Tupiratins, Araguanã, Itaguatins, Tocantinópolis, Araguatins e Palmas. O cronograma será divulgado com as datas e os locais de visitação no decorrer da ação, conforme a programação local.

Convite

O Governo do Tocantins, por meio da Semarh, convida a comunidade a participar ativamente do projeto Praia Consciente 2024, contribuindo com essa ação ambiental educativa, para a conservação das praias e a manutenção de um ambiente saudável e sustentável.