Atrativos turísticos da Capital são opção de passeio para famílias no período de férias

Os atrativos turísticos de Palmas que encantam os visitantes também são muito utilizados pela população local. Em períodos de férias, se tornam excelentes opções de lazer e entretenimento para famílias que têm crianças e adolescentes em fase escolar que aproveitam ao máximo esse período. O Parque Cesamar, Palacinho, Praça dos Girassóis e praias em geral estão entre priocipais atrativos.

Localizado na região central da cidade, o Parque Cesamar, oferece amplas áreas verdes, trilhas para caminhadas, lago com pedalinhos, pista de skate e bicicross e espaços para piquenique, além de playgrounds bem equipados ideais para os pequenos gastarem energia enquanto os pais relaxam ao ar livre.

Nos dias mais quentes, as praias são o programa ideal. A da Graciosa é uma excelente opção contemplativa que conta com boas opções gastronômicas, quadras esportivas e áreas de recreação infantil. Nas praias do Prata, Arnos, Caju, as crianças podem se divertir nas águas calmas e contar com uma estrutura de quiosques com a culinária típica do Tocantins.

Na maior praça urbana da América Latina, a Praça dos Girassóis, os passeios em família são para apresentar aos pequenos a imponente arquitetura e áreas de descanso. Palco frequente de eventos culturais e feiras que atraem crianças e adultos, é um espaço ideal para um passeio descontraído e educativo ou uma caminhada mais intensa no calçadão.

Para um passeio educativo, o Museu Palacinho é uma excelente escolha. Localizado na primeira sede do poder executivo e construído em madeira de lei, o museu conta a história do Estado do Tocantins de maneira interativa e acessível para crianças. Com exposições que abordam desde a geografia até a cultura local, o Palacinho oferece uma oportunidade de aprendizado aos pequenos.

Outro passeio cultural imperdível é o Memorial Luís Carlos Prestes, que contém documentos e informações acerca da passagem da Coluna Prestes pelo estado. Inaugurado em 2001, a obra do arquiteto Oscar Niemeyer é uma homenagem ao movimento político-militar que aconteceu no Brasil entre os anos 1920 a 1930.

Não pode ficar de fora da lista de opções de lazer em família as cachoeiras de Taquaruçu. Com níveis diversos de dificuldade de acesso, o pequeno distrito tem opções para todas as faixas etárias aproveitarem suas águas geladas. Na volta, vale uma visita às barracas da feira na praça Joaquim Maracaípe com delícias regionais.

E para quem gosta de aproveitar o tempo com oficinas gratuitas de dança, música, teatro e artes visuais, o Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Palmas (FCP) está com uma programação especial para as férias escolares. As oficinas serão realizadas no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, no Espaço +Cultura na Arse 131 (1.304 Sul), na Pracinha da Cultura no Morada do Sol II e na Casa de Cultura Prof.ª Maria dos Reis, em Taquaruçu. Vale a pena conferir a programação.