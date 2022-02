Dia D de vacinação contra Covid-19 será realizado no bairro Campo Bello nesta quinta-feira (17)

Texto: Secom/Prefeitura de Gurupi

As famílias que moram no setor Campo Bello, em Gurupi, contarão com um “Dia D” de vacinação contra Covid-19, para crianças e adultos. As equipes de vacinação estarão atendendo a comunidade nesta quinta-feira, 17, a partir das 8h, na UBS Campo Bello.

A iniciativa da Secretaria de Saúde (Semus) vem ao encontro da solicitação da própria comunidade do bairro Campo Bello, que localiza-se um pouco afastado das demais UBS’s, principalmente dos pontos de vacinação infantil, além de possuir uma grande concentração populacional.

O “Dia D” de vacinação no Campo Bello contará com a imunização exclusiva contra a Covid-19. Para jovens e adultos, a partir dos 12 anos, serão disponibilizados os imunizantes da Pfizer, Coronavac, AstraZeneca e Janssen, tanto para a 1ª, 2ª ou 3ª dose. Já para o público infantil, na faixa etária dos 5 aos 11 anos, com e sem comorbidades, serão ofertados os imunizantes Coronavac e Pfizer.

Segundo o secretário de saúde do município, Vânio Rodrigues, as equipes de vacinação estão atendendo uma demanda da própria comunidade e a estratégia é estar onde o público precisa, para se vacinar. “Nossas equipes de vacinação estão com cronogramas rotativos, semana passada estivemos vacinando na zona rural, Trevo da Praia e Industrial. A estratégia é levar a vacina até as pessoas, faremos o possível para aumentar, cada vez mais, os índices de vacinados com ciclo completo, em Gurupi”, enfatiza Vânio.

A coordenadora de imunização de Gurupi, Lilamara Oliveira Miranda Tavares, faz um apelo aos moradores do setor Campo Bello. “Divulgue, convide, informe os amigos e parentes que residem no setor, será uma excelente oportunidade para deixar o cartão de vacina em dia”, diz Lilamara, reforçando que as equipes estão mobilizadas para atender todos os públicos da vacinação contra Covid-19.

Documentação público infantil

Para a vacinação de crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos, que deverão estar acompanhadas dos pais ou de um responsável maior de 18 anos, será necessário apresentar um documento de identificação da criança, CPF ou Cartão SUS e Cartão de Vacina.

Caso a criança apresente comorbidade, deverão ser apresentados os documentos comprobatórios da comorbidade, como exame, laudo médico ou receita.

Caso o acompanhamento da criança seja feito por terceiros, é necessário apresentar um documento que outorga a representação, dos pais ou responsáveis, devidamente preenchido e assinado.

Documentação 12+

Para receber a dose da vacina, os menores de idade entre 12 e 17 anos, será necessário a presença de um responsável para assinar o Termo de Consentimento. Além dos documentos RG, CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

Documentação 18+

A documentação para os adultos, a partir dos 18 anos, segue sendo a documentação pessoal, RG, CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

Intervalos entre doses

As pessoas precisam estar atentas ao intervalo entre a 1ª e a 2ª, pois a aplicação da dose varia de acordo com o fabricante. Confira:

Coronavac – intervalo de 28 dias (criança e adulto)

Pfizer – intervalo de 60 dias (criança e adulto)

AstraZeneca – intervalo de 60 dias

Janssen – intervalo de 60 dias

Dose de reforço

Para que as pessoas possam receber a dose de reforço é necessário apresentar o documento de identidade, cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no prazo de 4 meses.