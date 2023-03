Ações culturais e de beleza são realizadas nos Cras da região sul de Palmas

Autor: Eliene Campelo | Publicado em 10 de março de 2023 às 15:28

Ações de conscientização, beleza e momentos culturais reuniram mulheres da região Sul de Palmas nesta sexta-feira, 10, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Morada do Sol e Karajá II (Setor Santa Bárbara). Os eventos fazem parte das programações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

No setor Santa Bárbara, as mulheres que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) assistiram uma palestra sobre mercado de trabalho e protagonismo feminino. “Todas elas também participaram de um momento de beleza e também levaram para casa roupas da Ação de Desapego”, explicou a Assistente Social do Cras Karajá II, Georginete Iaghi Leite.

A programação continua na próxima semana com a ação ‘Mulher – Protagonista da sua História’ que acontecerá no Cras da Arno 43 (407 Norte), no dia 15, a partir das 8h30. Na ocasião haverá a palestra ‘Mulher Protagonista’, com a Consultora do Sebrae, Adriana Lima.

Agenda

Dia 16 de março – 8h30

Dia da Mulher no Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira

Mulher – Autoestima e Longevidade

Mulher – Um olhar para si.

Dia 16 de março – 14h

Dia da Mulher no Cras Taquaruçu

Tema: Conecte-se com sua essência sagrada – Amanda Claro

Palestra – Auto Estima Feminina – com Kátia Borges

Palestra – As deusas e o feminino – Psicóloga Roberta Galvani

Dia 17 de março – 8h

Dia da Mulher no Cras Karajá I – Jardim Aureny III

DIA D de eliminação das diversas formas de discriminação contra a Mulher

Roda de conversa com a Promotoria do Núcleo Maria da Penha do Ministério Público Estadual (MPE)

Roda de conversa com Conselho de Direitos Humanos de Palmas;

Roda de conversa sobre auto estima

Momento SPA da beleza

