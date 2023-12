Deputado Antonio Andrade prestigia o 1° Cicloturismo dos Brutos em Porto Nacional

Foi realizado na manhã deste domingo, 03 de dezembro, o 1° Cicloturismo dos Brutos, competição de mountain bike que reuniu mais de 100 atletas entre homens e mulheres de vários municípios do estado, incluindo; Alvorada do Tocantins, Almas, Bernardo Sayão, Natividade, Palmas e do Distrito de Taquaruçu que vieram prestigiar o evento. O percurso foi de 46 km, a maior parte do trajeto ocorreu em estradas vicinais.

A disputa foi realizada pela equipe de pedal Brutos do Cerrado, a qual tem à frente o professor Ronaldo Gomes e contou com apoio do deputado federal Antonio Andrade, que fez questão de comparecer ao lado de sua esposa Virgínia Andrade na competição prestigiando os atletas e a equipe organizadora. Na ocasião, o prefeito da cidade de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, também esteve presente juntamente com o deputado.

O idealizador do evento, professor Ronaldo Gomes, destacou em sua fala o apoio crucial do deputado nessa realização, “foi muito importante contarmos com o apoio do nosso deputado Antonio Andrade, filho de Porto ele entende nossas demandas e anseios e faz o possível para nos atender. Para o município é fundamental o fomento ao esporte, pois temos em nossa cidade atletas com grande potencial, e ele enxerga isso. Estou muito contente e grato por sua adesão à nossa causa”, explicou.

O super atleta portuense, Otávio Queiroz, que possui as seguintes conquistas, Campeão Brasileiro de Mountain Bike XCO, na categoria juvenil (15 e 16 anos) em 2021, Campeão da Copa Internacional de Mountain Bike categoria Júnior XCO em 2022, prata no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Júnior em 2023 e prata no Pan-americano Teen Relay XCR 2023, dentre tantas outras vitórias, participou da competição e agradeceu ao deputado pelo importante incentivo as práticas esportivas no município.

“Agradeço demais ao deputado Antonio Andrade e a todos os envolvidos nessa realização, é disso que nós jovens atletas precisamos, de incentivo e de pessoas que realmente acreditem em nós e no poder transformador do esporte em nossas vidas”, frisou Otávio Queiroz.

Antonio Andrade aplaudiu os competidores e falou sobre seu comprometimento com a valorização do esporte. “É um compromisso meu incentivar o esporte em todas as modalidades, e o ciclismo é com certeza uma modalidade que precisa ser ainda mais fortalecida pois tem uma representatividade muito grande no nosso Estado e pelo Brasil afora. Fico muito satisfeito em ajudar, pois sei que estou contribuindo para algo muito positivo”, pontuou.

Ao fim do evento, todos os presentes confraternizaram em um delicioso almoço servido em celebração ao sucesso do 1° Cicloturismo dos Brutos em Porto Nacional.

