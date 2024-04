Deputado Antonio Andrade participa de assinatura da ordem de serviço para construção de casas em Porto Nacional

Nesta terça-feira, 9 de abril, o deputado federal Antonio Andrade (Republicanos) marcou presença em Brasília, no Ministério das Cidades, da assinatura da ordem de serviço de 100 unidades habitacionais em Porto Nacional.

A cerimônia de assinatura representa um avanço significativo na garantia do direito à moradia digna para as famílias de Porto.

O evento, que contou com a presença do ministro das Cidades Jader Filho e do deputado federal Alexandre Guimarães, ressalta a importância desse investimento para a cidade e para o estado do Tocantins.

O deputado, em sua fala, destacou o compromisso do governo em promover políticas públicas que visam atender às demandas fundamentais da população, como o acesso à moradia.

“Agradeço ao ministro a assinatura da ordem de serviço para Porto Nacional. Muito obrigado por essa ação que irá beneficiar muitas pessoas carentes em nossa cidade”, afirmou.

As 100 unidades habitacionais serão construídas em uma única área ainda a ser definida, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O projeto contempla não apenas a construção das residências, mas também a implementação de infraestrutura básica, como redes de água, energia elétrica e saneamento, visando garantir condições adequadas de vida para os futuros moradores.

Além disso, a iniciativa trará impactos positivos para a economia local, gerando empregos diretos e indiretos durante a fase de construção e estimulando o desenvolvimento urbano da região.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade