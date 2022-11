Saber MP contemplará alunos da Unirg em Gurupi

Gurupi receberá a última edição, a ser realizada em 2022, do projeto “Saber MP – Democratizando o Conhecimento”. O evento, destinado a aproximar o Ministério Público do Tocantins (MPTO) da comunidade acadêmica, acontecerá na próxima quarta-feira, 30, na Universidade de Gurupi (Unirg), às 19h.

A expectativa é que cerca de 150 estudantes do curso de direito participem da palestra “O Papel do MP sob uma visão contemporânea”, que será proferida pela promotora de Justiça Luma Gomides, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Gurupi.

Projeto

O projeto “Saber MP – Democratizando o Conhecimento” é uma iniciativa da Procuradoria-Geral de Justiça e teve início em agosto deste ano, com o objetivo de aproximar o Ministério Público do Tocantins (MPTO) da comunidade acadêmica, levando procuradores e promotores de Justiça até as universidades, para dialogar com estudantes de Direito e de outras áreas relacionadas à atuação do MPTO.

Nos últimos quatro meses, foram realizadas quatro edições, contemplando alunos da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), campus de Palmas e Paraíso; Universidade Católica (Unicatólica), União Educacional de Ensino Superior do Médio Tocantins (Unest) e Universidade da Maturidade (UMA).