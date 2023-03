Décima Terceira Edição do Projeto Parceiros Pela Vida acontece nesta quarta, 15 de março

Publicado: 14 de março de 2023 – Última Alteração: 14 de março de 2023

Realizado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), o ‘Parceiros pela Vida’ tem o apoio e parceria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO). Essa será a primeira edição de 2023 e tem a finalidade de coletar bolsas de sangue para o Hemocentro da capital.

A unidade móvel do Hemocentro ficará estacionada na sede do Ministério Público do Tocantins (MPTO), nos períodos de 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Os doadores podem agendar a coleta do sangue por mensagem via Whatsapp ou ligação no número de telefone (63) 99100-0921.

A campanha foi concebida com a finalidade de ajudar a manter equilibrado o estoque do Hemocentro por meio das doações regulares de sangue, em geral cada bolsa de sangue pode ajudar salvar até quatro vidas.

Quem coordena a ação é o (MPTO), por meio do seu Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaude), assim como o TCE/TO a ação conta com o apoio de órgãos e instituições públicas como a Secretaria Estadual da Saúde (SES), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Justiça Federal, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Receita Federal, Sebrae, OAB Tocantins e Correios.

Confira abaixo quem pode doar e mais outras informações sobre a ação: