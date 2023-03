Prefeita Cinthia Ribeiro é empossada em novo cargo na FNP, presidente Lula prestigia o evento

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, foi empossada na tarde desta terça-feira, 14, como 3ª vice-presidente nacional da nova diretoria da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), para o biênio 2022/2023. A ação aconteceu durante a 84º Reunião Geral da FNP, em Brasília, e contou com a participação do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva.

Cinthia Ribeiro destacou aspectos que reforçam o início de uma atuação conjunta entre municípios, governos estadual e federal. Está é a segunda vez que membros da FNP se reúnem com o presidente da república em apenas três meses de governo. “Estou muito feliz de termos sido prestigiados pelo presidente Lula e sua equipe em nossa posse. Essa atitude demonstra a perspectiva de um diálogo permanente e produtivo entre os entes federados.”

Na ocasião, o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre a necessidade da execução de um trabalho colaborativo entre todos os membros das entidades federativas, em benefício da população.

“Não quero saber de que partido vocês são, não quero saber para que times vocês torcem ou qual é a religião de vocês. A única coisa que quero saber é que vocês foram eleitos pelo voto democrático do povo e vocês representam o povo das cidades em que moram. E em respeito ao fato de vocês representarem o voto do povo da cidade de vocês, eu tratarei todos como se fossem do meu partido, como se fossem da minha religião, é como se fossem do time que eu torço. Eu não acredito que um presidente pode governar sem ouvir governadores e sem ouvir prefeitos. A gente tem que entender que trabalhando separado a gente é muito fraco e trabalhando juntos, nós somos muito fortes”, disse o presidente Lula.

Em sua fala, o presidente Lula falou ainda sobre a realização de iniciativas para que bancos públicos disponibilizem recursos para obras estaduais e municipais.

“Vou trabalhar para que os bancos públicos tratem de emprestar recursos para que as cidades que tiverem capacidade de endividamento e financiamento. Não tem sentido o banco não emprestar dinheiro para que um estado ou um prefeito faça uma obra. Ou seja, se o estado tiver condições e a cidade tiver condições, o dinheiro não ficar no cofre do banco para render com juros, vai render com obras pare melhorar a qualidade de vida das pessoas.”

Durante a abertura da cerimônia, o presidente da FNP e prefeito de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira, pontuou aos presentes alguns dos temas debatidos durante a programação do evento.

”Em dois dias discutindo e debatendo os grandes temas da vida política e institucional do país, falamos de pautas que afligem e são cotidiano dos prefeitos brasileiros. O cidadão quer que os serviços das cidades funcionem cotidianamente e essa é a tarefa dos prefeitos, permitir que cada cidadão e cidadã tenha diuturnamente uma vida melhor.”

Programação

No segundo dia de programação da 84º Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, pela manhã, foram abordadas pautas sobre habitação, financiamento das cidades, além da divulgação de projetos nacionais desenvolvidos pela FNP.

Autoridades como o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes e o presidente do IBGE, Cimar Azeredo Pereira estiveram presentes.

Texto: Redação Gabinete da Prefeita

Edição: Secom