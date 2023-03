Campanha que estimula a doação de sangue realiza nova edição na quarta-feira, 15

Acontece nesta quarta-feira, 15, em Palmas, a primeira edição de 2023 da campanha Parceiros pela Vida, que mobiliza integrantes de diversos órgãos e instituições públicas para a coleta de sangue e o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.

A ação ocorrerá das 8h às 12h e das 13h às 17h. na unidade móvel do Hemocentro, estacionada entre o Ministério Público do Tocantins (MPTO) e a Receita Federal.

Criada no final de 2020 pelo MPTO, a campanha está chegando a sua 13ª edição. Até agora, a iniciativa já viabilizou a captação de 303 bolsas de sangue e o cadastro de 48 doadores de medula óssea.

Além do MPTO, que coordena a ação por meio do seu Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaude), o Parceiros pela Vida conta com participação da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Justiça Federal, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Receita Federal, Sebrae, OAB Tocantins e Correios.

A campanha foi concebida com a finalidade de ajudar a manter equilibrado o estoque do Hemocentro por meio das doações regulares de sangue. Em geral, cada bolsa de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas.

