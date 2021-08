Curso de Operador da Romu inicia segunda semana com atividades intensas

O primeiro curso de Operador de Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) entrou, nesta segunda-feira, 09, na segunda semana de treinamentos e atividades intensas. As instruções para o grupo formado por mais de 40 profissionais que trabalham com segurança pública começaram no início do mês e seguem até o dia 23 de agosto, nas dependências da sede da GMP, próximo ao Parque Cesamar.

A iniciativa inédita de transmitir conhecimentos e capacitar os profissionais da área, conta também com a participação de alunos que atuam em guardas de estados vizinhos. O comandante da Romu, Inspetor Amorim, explica que o curso dura 21 dias, e neste período, os alunos ficam isolados em sistema de confinamento para atender a carga horária de 252 horas/aula, com um cronograma que foi dividido em diferentes disciplinas que qualificarão o grupo para prestar os serviços operacionais de patrulhamento tático e urbano, adentramentos em áreas de matas, ambientes confinados, imobilização, dentre outros.

Com mais de 30 anos de experiência e serviços prestados à segurança pública, o subtenente reserva da Polícia Militar do Tocantins, Jaime Zacarias de Andrade – o mestre Zacarias, foi responsável pelo repasse do conteúdo de técnicas de defesa policial, realizado na última sexta, 06. “O objetivo dos aprimoramentos das técnicas é para que eles foquem na defesa. Uma vez que durante os atendimentos às ocorrências, os profissionais podem se deparar com problemas de diversas natureza. E com o uso das técnicas, eles podem ter condições de se defenderem, e se prevenir diante das situações de riscos’’, destacou.

Para Deise Ribeiro, uma das três mulheres que integram o grupo, o curso é uma grande oportunidade de aprender as táticas especializadas de alto nível. ‘’Estamos aprimorando nossos conhecimentos, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E não é todo dia que nós temos a oportunidade de participar de um treinamento como esse que a GMP está nos proporcionado’’, ressaltou a aluna que veio de Goiânia – GO, e atua na área desde 2006.