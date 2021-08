Porto Nacional firma parceria com a Granol para transformar óleo de cozinha usado em biodiesel

O Porto Recicla Óleo, que será lançado na próxima quarta-feira, 11, com assinatura de um termo de cooperação entre a Prefeitura de Porto Nacional e a empresa Granol já conta com pelo menos dois pontos de troca de resíduos oleosos; a Feira do Produtor e o anexo II da prefeitura de Porto Nacional. Pela proposta do projeto, a cada 4 litros de óleo usado a Granol entregará um litro de óleo novo.

Equipes da Agência de Regulação, Serviços Públicos e do Meio Ambiente de Porto Nacional (ARPN), usaram a estrutura do Circuito Turístico Cultural de Audiovisual na manhã desta segunda-feira, 09, para convidar a população a participar desta iniciativa. A live foi transmitida pelo canal do Youtube da Prefeitura Municipal de Porto Nacional e destacou a importância e os objetivos do projeto Porto Recicla Óleo para o município.

O projeto de reuso do óleo de cozinha tem como objetivo fazer a destinação adequada das sobras de óleos de cozinha, que atualmente é uma problemática dentro do contexto ambiental, uma vez que descartado de forma inadequada, pode contaminar o solo, a água e outros espaços. A ideia da empresa é que esse óleo sujo de cozinha seja transformado em biodiesel.

A analista ambiental Sonaira da Glória Gomes ressalta que o ponto de troca de resíduos da Feira do Produtor, localizada no Centro de Comercialização da antiga rodoviária, receberá os resíduos todas as quartas-feiras, das 14 às 18 horas. Outros pontos de troca serão montados no prédio do Anexo ll da Prefeitura de Porto Nacional; e em Luzimangues. Posteriormente outro ponto de troca será viabilizado para os Setores Alto da Colina e Novo Planalto. “Estamos procurando pontos específicos para estarmos fazendo essa troca. Esperamos que aos poucos a comunidade possa aderir ao projeto, acumulando esse óleo em garrafas pet e fazendo a troca”, ressaltou Sonaira.

De acordo com a Analista Ambiental, também serão firmadas parcerias com comerciantes, donos de restaurantes, bares e pastelarias. “Lugares que consomem bastante quantidade de óleo, vão fechar uma parceria diretamente com a Granol e a empresa vai buscar nesses locais. Eles só precisam armazenar e acionar a Granol que os responsáveis irão fazer a troca, sem a necessidade de irem ao ponto de troca”, frisou.