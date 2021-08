Saúde reforça orientações sobre vacinação da segunda dose contra a Covid-19

Para relembrar a importância da imunização completa contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde de Palmas (Semus) traz algumas orientações sobre os procedimentos que devem ser observados para a vacinação. O primeiro ponto a ser monitorado é o tempo de intervalo entre as duas vacinas, que é de no máximo 12 semanas, podendo ocorrer também no período de 80 a 90 dias após a administração da primeira dose (Astrazenica), 85 a 90 dias (Pfizer) e 21 a 28 dias (Coronavac). É fundamental que o vacinado confira sempre o cartão de vacinação entregue na primeira ida à unidade, pois nele constam dados atualizados que serão usados para a dose de reforço, tais como a data prevista para a segunda dose e o laboratório do imunizante.

Para primeira dose, precisa apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Palmas, além do documento de autodeclaração para os profissionais incluídos no Plano Nacional de Imunização (PNI) e os laudos para os pacientes com comorbidades. Para a 2ª dose, levar apenas o documento de identidade, comprovante de endereço e cartão de vacinação recebido na primeira aplicação.

A diretora de Vigilância em Saúde da Semus, Maressa Ribeiro, lembra que a imunização completa depende da segunda dose. “Vale dizer que a vacina impede que a pessoa imunizada desenvolva formas graves da doença, o que provoca internações hospitalares e muitas vezes levam à morte. A pessoa só estará protegida contra formas graves da doença se tomar as duas doses”.

Maressa explica que mesmo quem já teve Covid-19 deve ser vacinado. “Não significa que se a pessoa já teve contato com vírus, estará imune à doença. É possível que alguém que já foi infectado volte a desenvolver infecção. Nestes casos, a orientação é aguardar 30 dias após o início dos sintomas ou confirmação do teste para receber a imunização”, orienta.

Vale ficar atento ao agendamento para as ações de imunização que está disponível na plataforma online da Semus e aos locais e horários que estão elencados logo abaixo.

Unidades para primeira dose – 09 a 11 de agosto

13 às 17 horas

USF Isabel Auler – 207 Sul (Arso 23)

USF 405 Norte (Arno 42)

USF Loiane Moreno Vieira – 210 Sul (Arse 24)

USF Valéria Martins Pereira – 1.206 Sul (Arse 122)

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Santa Fé

USF Laurides Milhomem (Jardim Aureny III)

Unidades para a segunda dose – 09 a 11 de agosto

13 às 17 horas

USF 406 Norte (Arne 53)

USF 603 Norte (Arno 71)

108 Sul (Arse 13)

USF Morada do Sol

USF 1.304 Sul (Arse 131)

USF Novo Horizonte (Jardim Aureny IV)

USF Bela Vista

USF Santa Bárbara

Unidades mistas com primeira e segunda dose – 09 a 11 de agosto

9 às 17 horas

USF 409 Norte (Arno 44)

13 às 20 horas

USF Francisco Júnior – 403 Sul (Arso 41)

USF Satilo Alves de Sousa – 1.103 Sul (Arso 111)

13 às 17 horas

USF Taquari

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana) – agendamento na unidade

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu) – agendamento na unidade

9 às 20 horas

USF Albertino Santos – 1.004 Sul (Arse 101)