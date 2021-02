Covid-19: Ação conjunta realiza mais uma etapa de fiscalização na Capital

…

A Prefeitura de Palmas tem intensificado as ações de fiscalização para preservar vidas neste momento de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). Na noite da última sexta-feira, 12, e na manhã deste sábado, 13, as equipes realizaram mais uma etapa de fiscalização, visitando pontos estratégicos em todas as regiões da Capital.

De acordo com a Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Regionais (Sedusr), na ação conjunta da noite de sexta-feira, que teve início por volta das 21 horas, foram realizadas diversas visitas com a aplicação de cinco notificações em estabelecimentos comerciais que estavam descumprindo regras de funcionamento, como o horário limite de 23 horas.

Já na manhã deste sábado, 13, as equipes de fiscalização se concentraram no píer I da Praia da Graciosa, monitorando as embarcações (flutuantes), orientando e coibindo o embarque do público para realização de festas, visto que tanto o uso dessas embarcações está suspenso por tempo indeterminado (Decreto 1.856/2020), como estão suspensas atividades festivas em espaços públicos e privados, incluindo flutuantes, no período de 12 a 16 de fevereiro (Decreto 1.985).

As equipes estão percorrendo a cidade, com visitas a bares, distribuidoras de bebidas e outros estabelecimentos comerciais, reforçando também a importância dos protocolos de prevenção, como o uso de máscara, disponibilização de álcool 70% e distanciamento entres as pessoas para evitar aglomerações.

Ação conjunta

Os trabalhos são coordenados pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Regionais (Sedusr) em conjunto com a Vigilância Sanitária (Visa), e conta com o apoio dos agentes de Trânsito e Transporte, da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e Polícia Militar (PM). O reforço na fiscalização prossegue na noite deste sábado, estendendo-se até a terça, 16.