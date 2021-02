Prefeito Ronivon Maciel se reune com coletivo “Mulheres em movimento” de Porto Nacional

Matéria: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

O Prefeito Ronivon Maciel se reuniu nesta quinta-feira com o Coletivo Mulheres em Movimento de Porto Nacional.Essa foi a primeira reunião de Ronivon Maciel com o grupo após a posse, e o intuito do encontro foi propor e discutir projetos voltados para mulheres.

Durante a reunião, o Prefeito Ronivon expressou o seu objetivo de construir uma gestão humanizada e com valorização das mulheres. A Primeira dama e Secretária de Assistência Social, Keila Maciel, também expressou a sua admiração pelo grupo: “ O grupo me empoderou e me ajudou muito na minha trajetória, no que eu sou hoje”.

A coordenadora do coletivo, Adélia Martins, apresentou algumas demandas para que possam ser direcionadas como ações voltadas para as mulheres de baixa renda: o combate às violências contra a mulher e a necessidade de uma casa de apoio voltada para essas vítimas. “A mulher no espaço de poder e decisão é uma bandeira nossa, queremos trazer a consciência política para todas”, declarou Adélia.

A Presidente da Câmara dos Vereadores Rosângela Mecenas declarou que já está sendo liberada verba para a compra de um mamógrafo. “Um simples exame que pode salvar muitas vidas”, concluiu a presidente.

Também estiveram presentes na reunião a Secretária de Comunicação, Cultura e Turismo, Meire Anny Moreira, que colocou a secretaria a disposição no apoio aos projetos que serão criados; a Secretária de Saúde, Lorena Martins, que apontou a necessidade de ter em Porto Nacional uma clínica voltada para as mulheres e o desejo de tornar isso realidade ainda nessa gestão; representando a Secretaria de Educação, Dalila Lima, também se dispôs a somar; a representante do Colégio das Irmãs, Conceição Oliveira, que na oportunidade elogiou o trabalho feito por esse grupo.

Também participaram da reunião Cymara Cristiane Braga, que, junto a diretora, representam o eixo políticas públicas; Eunete Guimarães que frisou o potencial artístico e cultural das mulheres; Rejane Araújo, representando o eixo do empreendedorismo, destacou a ideia de uma feira itinerante para dar oportunidades para as mulheres ganharem uma renda extra.

O Coletivo é um grupo formado por mulheres que visam o desenvolvimento da mulher em todos os aspectos, econômico, social e político.