Advogado com deficiência visual é o novo presidente do Conselho de Saúde de Araguaína

Tomaram posse nesta quinta-feira, 11, os novos representantes do Conselho Municipal de Saúde de Araguaína. Os conselheiros vão exercer suas atividades durante o triênio de 2021 a 2023.

Foi eleito como novo presidente do conselho o advogado e deficiente visual Marques Elex Silva, de 49 anos. Ele é o primeiro cego e o segundo que não é profissional da Saúde a assumir a frente das atividades do Conselho Municipal.

“A minha expectativa é de realizar, juntos com os demais membros, um trabalho que reforce a parceria entre o conselho e a Prefeitura de Araguaína dando mais força ao serviço público de saúde. Mesmo sabendo dos desafios lutaremos para uma saúde cada vez mais de qualidade”, disse o novo presidente. A eleição para a escolha da nova diretoria foi realizada em outubro do ano passado.

Perfil

Marques Elex Silva Carvalho é natural de Araguaína. Formado em Direito pela Unitins (Universidade do Tocantins), ele faz parte da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB/TO (Ordem dos Advogados do Brasil do Tocantins) e também é membro da Associação de Pessoas com Deficiência de Araguaína.

Elex possui deficiência visual por complicações de uma doença chamada retinopatia da prematuridade que adquiriu no nascimento. “Me coloquei à disposição do Conselho Municipal da Saúde porque acredito e luto para que pessoas com deficiência ocupem cada vez mais espaços de liderança na cidade, mostrando que somos capazes de lutar pelos direitos de toda a população, não só das nossas necessidades”, destacou Elex.

Sobre o Conselho Municipal

O Conselho Municipal de Saúde atua como órgão fiscalizador, deliberativo e responsável aprovar as prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde do Município.

Em Araguaína, o órgão iniciou suas atividades em 1991 e tem a participação de representantes dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), trabalhadores da saúde e outros.

Novo Conselho – triênio 2021/2023

Presidente: Marques Elex

Vice-presidente: Agnaldo da Silva Teixeira

Secretário: Marques Barbosa

Tesoureiro: Hilário Soares Marinho