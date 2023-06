Comunidade educacional de Palmeirópolis comemora recebimento de benefícios em unidades de ensino

A população de Palmeirópolis comemora o recebimento de benefícios entregues pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), nesta segunda-feira, 26. Foram entregues as obras de reforma da quadra poliesportiva do Colégio Estadual Professora Oneides Rosa de Moura e o refeitório do Colégio Militar do Estado do Tocantins – Professora Maria Guedes.

Para a estudante Diulha Mariana Garcia Baía, 16 anos, da 2ª série do ensino médio, do Colégio Estadual Professora Oneides Rosa de Moura, a reforma da quadra marca um novo tempo. “Antes era um espaço com terra, agora sim temos uma quadra, o que representa um incentivo para a prática esportiva. Vamos treinar mais e com certeza teremos melhores resultados em competições como os JETs”, pontuou.

Quem também é do time de futsal da unidade de ensino é a estudante Raphaella de Mello Silva, 15 anos, da 1ª série do ensino médio, que destacou a importância da entrega. “Para mim, a reforma é uma grande conquista da escola. Temos um espaço adequado para fazermos nossas atividades esportivas. Esperamos muito tempo pela quadra, desde 2010 já ouvíamos falar dessa reforma e só agora saiu”, ressaltou.

Já o estudante Victor Hugo Peixoto, 15 anos, do 9º ano do ensino fundamental, do Colégio Militar do Estado do Tocantins – Professora Maria Guedes, destacou a importância do refeitório para a unidade de ensino. “O espaço traz mais conforto no momento das refeições escolares e também facilita a integração dos estudantes. Estudo há dois anos aqui no Colégio Militar, quando cheguei, as obras estavam paralisadas. O sentimento é de felicidade em estarmos recebendo esse importante benefício”, afirmou.

Os investimentos realizados no município de 2022 para cá somam aproximadamente R$ 5,1 milhões, incluindo entrega de equipamentos tecnológicos, mobiliários, kits de laboratórios de Física, Química e Biologia. Apenas as obras nas duas unidades de ensino somam R$ 605.769,34. “Estamos fazendo investimentos em diferentes áreas, visando sempre aos melhores resultados na aprendizagem”, ponderou Fábio Vaz.

O secretário Fábio Vaz participou das atividades, acompanhado pelo governador em exercício Laurez Moreira e pelo secretário-executivo da Seduc, Edinho Fernandes. “Estamos em um constante planejamento para realizarmos as entregas das obras para a população. A reforma da quadra descoberta iniciou em 2010 e foi paralisada em 2011. O refeitório iniciou em 2013 e teve duas paralisações. Nós retomamos as obras e estamos realizando a entrega para a população”, destacou o secretário.

Também está na fase final de licitação a reforma geral dos blocos do Colégio Militar do Estado do Tocantins – Professora Maria Guedes. A previsão de investimento é de R$ 2.806.951, 42. “É uma ampla agenda de obras e entregas que estamos fazendo em todo o Estado, visando garantir o bem-estar da população”, destacou o governador em exercício, Laurez Moreira.

Ainda nesta segunda-feira, foram realizadas outras entregas para as duas unidades de ensino, sendo para cada uma delas 1 kit de laboratório da área de Ciências Humanas (Física, Química e Biologia) e 40 chromebooks, com carrinho de recarga, para serem utilizados no processo de formação dos estudantes.

