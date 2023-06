Bombeiros militares e demais Forças de Segurança participam da Cerimônia da Tocha

Será nesta terça-feira, 27, às 07h, a Cerimônia da Tocha. O evento esportivo é do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, como forma de abrir as comemorações do Dia Nacional do Bombeiro Militar.

A Cerimônia da Tocha é voltada para bombeiros militares, membros das Forças de Segurança do Tocantins e convidados, apenas. E tudo começa no Palácio Araguaia, com o acendimento da Tocha Olímpica.

Assim que saem do Palácio, os participantes seguem para a sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, na Avenida JK. Contudo, o percurso de 04km é correndo e com a Tocha Olímpica passando por todas as Forças de Segurança em revezamento.

Os pelotões vão sair do Palácio do Araguaia, entrarão na Avenida JK (Leste), até à Avenida NS-04, por onde percorrem até à Avenida LO-01, passam na lateral da Praça dos Girassóis, contornam a Avenida NS-03, até à frente do Palácio Araguaia (Sul), e segue pela Avenida JK para a reta final, que é o Quartel do Comando Geral dos bombeiros militares.

Edição: Alba Cobo