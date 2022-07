Comunidade do assentamento Oziel recebe Paulo Mourão

Com o objetivo de apresentar e discutir um projeto de desenvolvimento inclusivo para o Tocantins, o pré-candidato a governador, Paulo Mourão, conversou com moradoras e moradores do assentamento Oziel, nesta quinta-feira, 21. O encontro consta no cronograma de visita do futuro candidato aos representantes da classe trabalhadora e da população em geral, e está acontecendo em todas as regiões do estado.

Paulo conversou com as lideranças da região, ouviu suas principais necessidades, demandas que de fato poderiam ajudar a população e que não estão sendo atendidas, principalmente no que tange à agricultura familiar, a economia solidária e outros programas. Projetos que deveriam ser desenvolvidos junto às associações e assentamentos.

Para o pré-candidato, o direito à terra é um direito humano inalienável e da propriedade precisa ser respeitado e defende políticas públicas que garantam que o agricultor e a agricultora tenham as condições necessárias para trabalhar em sua terra e garantir o sustento de suas famílias.

Em conversa com a comunidade, Mourão explicou sobre a necessidade de um programa para mudar a perspectiva da população. “Precisamos reconstruir o Brasil e o Estado do Tocantins, porque o povo necessita que seus direitos sejam respeitados com prioridade e tudo vai começar pelo combate à pobreza. O esteio disso é a educação e a geração de renda, pois, sem esses dois direitos garantidos, as pessoas não conseguem ter suas próprias condições de viverem dignamente e, sem o estudo, o ciclo de pobreza continua. Por isso, tem que ter educação de qualidade na cidade e no campo”, garantiu ele.

O pré-candidato ao Governo, também expressou sua preocupação em eleger representantes que realmente conhecem a realidade do tocantinense: “Como bem diz Lula, ‘quem quer governar, tem que conhecer o povo, porque, os que não conhecem o povo, não adianta, eles não conseguem representar o povo’ e é por isso, que estamos aqui e vamos em todos os outros assentamentos conversar com as pessoas, porque conhecemos a realidade de vocês e temos que ouvir quem de fato trabalha e tem compromisso social. Eu também estou aqui porque acredito que somos capazes de somar forças para essa nova reconstrução, não podemos vender nossos sonhos, vamos é realizá-los, pois a democracia é o único caminho que nos levará a essa nova realidade de vida que estamos construindo juntamente com vocês”, explicou.

Paulo agradeceu a presença e espontaneidade das moradoras e moradores e acrescentou: “Temos hoje um momento em que precisamos reconstruir o Brasil e o Tocantins. Todos/as políticos/as que passaram pelo estado só souberam de uma coisa, que é conquistar poder, e não se preocupar com a agricultura familiar. Acredito que a força da população, por meio do seu voto é que vão fazer a diferença nesse processo de mudança que o Brasil está precisando na pessoa do Lula para presidente e no Tocantins, com Paulo Mourão para governador nas próximas eleições”.

Encontros com o pré-candidato

Durante a realização dos eventos todas e todos da comunidade podem conversar diretamente com Paulo Mourão, discutir ideias e apresentar novas sugestões que de fato atendam às necessidades e sejam condizentes com cada realidade. Os debates serão usados para a construção de um plano de governo feito para o povo tocantinense, consolidando um projeto de reconstrução do Tocantins, na mesma linha em que Lula vai reconstruir o Brasil.

Estiveram presentes o presidente da associação, Solines e o vice João Luiz, além dos companheiros Zé Pereira, Maria Aparecida, Zé Miguel, Maria Raimunda, Domingos, Pedro, a companheira Preta, Dalziza, De Lurdes e Raimunda.