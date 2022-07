Deputado Antonio Andrade participa do Festejo do Divino Espírito Santo de Santa Rosa

Depois dois anos da pandemia, aconteceu a tradicional Festa do Divino Espírito Santo, em Santa Rosa do Tocantins – TO. As festividades tiveram início com o encontro das folia e uma vasta programação, lotando todos os dias a Praça da Matriz do município.

Como ato de fé e devoção, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, Deputado Antonio Andrade, participou do evento religioso, acompanhado de autoridades municipais e da população local.

Devotos de vários municípios estiveram presentes nos dias do Festejo. Celebrações, Missa Solene do Divino Espírito Santo, distribuição de comidas típicas, levada do mastro, o tradicional cortejo do imperador, fizeram parte da programação da festa que trouxe de novo alegria, aos festeiros do Festejo do Divino Espírito Santo de Santa Rosa.