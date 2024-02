Com apoio da Seciju, custodiado da Unidade de Cariri conquista primeiro lugar em três cursos universitários

Um custodiado da Unidade de Tratamento Penal do Cariri alcançou um feito notável ao garantir o primeiro lugar em Engenharia Florestal na Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O candidato também foi aprovado em Engenharia Elétrica, no Centro Universitário Internacional (Uninter); e Agronomia, pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), em Palmas, por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni) competindo com estudantes de todo o país.

A conquista do reeducando M.P.M. se deve também ao trabalho realizado pela Unidade de Tratamento Penal do Cariri, de responsabilidade do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), com foco na ressocialização, com a implementação de estratégias para apoiar a qualificação dos custodiados por meio do ensino superior. A Unidade fornece materiais de estudo, como livros e apostilas, e garante o acesso dos custodiados à biblioteca sempre que necessário, visando criar oportunidades para que os custodiados se dediquem aos estudos, promovendo uma transformação positiva em suas vidas. E este caso de sucesso destaca a eficácia dessas iniciativas na busca pela reintegração social pela educação.

“É muito relevante fazer com que a educação seja promovida, pois executamos um direito previsto na Lei de Execução Penal, possibilitamos a remição da pena pela leitura e garantimos que os custodiados tenham um retorno eficaz à sociedade”, ressalta o gestor da Unidade, Marcos Porto.

Para o reeducando M.P.M., o esforço de estudar de 3 a 6 horas por dia teve resultado. “A importância desse avanço para mim é tão grande que chega a ser imensurável. Sempre acreditei no decorrer dos meus estudos que a cultura e a educação são elementos indispensáveis para a plena formação do indivíduo. E por meio disso, estou indo em busca da minha plenitude. Após tantas revoluções que ocorreram no mundo, principalmente após a revolução técnica, científica e informacional, a qualificação profissional tornou-se uma necessidade para que possamos ingressar no mercado de trabalho”, enfatiza.

O custodiado já está matriculado no curso de Engenharia Florestal na UFT de Gurupi, com base na sua afinidade com a área. Essa decisão representa um grande passo para sua reintegração à sociedade.

Importante ressaltar que houve mais aprovados nas unidades de Arraias e Palmeirópolis.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate