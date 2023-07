Circuito esportivo itinerante percorre seis praias neste final de semana

Os tocantinenses estão aproveitando o mês de julho para desfrutar das lindas praias de água doce que a natureza nos presenteia nesse período de veraneio. Desenvolvido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, o projeto Esporte Verão segue neste fim de semana em seis praias pelo Estado. O evento itinerante desembarca neste sábado, 22, e domingo, 23, na Praia do Domiguinho (Paranã), Praia da Fofoca (Pau D’Arco), Praia da Gaivota (Araguacema), Praia da Ilha (Caseara), Praia de Luzimangues (Porto Nacional) e Praia Mirassol (Miracema).

A abertura do projeto foi realizada no último fim de semana na Praia da Ponta, em Araguatins. O evento esportivo envolverá as disputas do beach soccer e vôlei de praia no masculino e feminino, futevôlei (categoria aberta masculina e mista), além de atividades recreativas (beach tennis e frescobol). A programação inicia às 10h e as inscrições podem ser feitas gratuitamente antes do início das partidas.

O evento esportivo conta com o apoio da Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFv) e Federação Tocantinense do Desporto Escolar (FTDE). Além de troféus para campeão e vice-campeão de cada modalidade, serão distribuídas premiações em dinheiro.

Programação Esporte Verão

22 e 23 de julho

Vôlei de Praia

Praia do Dominguinho (Paranã)

Praia da Fofoca (Pau D’Arco)

Praia da Ilha (Caseara)

Beach Soccer

Praia da Gaivota (Araguacema)

Futevôlei

Praia de Luzimangues (Porto Nacional)

Praia Mirassol (Miracema)