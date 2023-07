Penúltimo final de semana de julho promete diversão ao palmense

Com eventos culturais, práticas esportivas e vilas gastronômicas, a programação do Palmas Férias 2023 continua neste próximo final de semana na Capital. Organizada pela Prefeitura de Palmas, por intermédio da Agência Municipal de Turismo (Agtur) e da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), os moradores de Palmas e região poderão usufruir de um fim de semana com diversão, com atividades nas praias e também em Taquaruçu.

Fazendo bom uso das belezas naturais da Capital mais jovem do País, as praias das Arnos, da Graciosa e do Caju continuarão recebendo ações do Palmas Férias 2023. Com ótimos shows, como Banda Capim do Cerrado, Sabrina Fitipaldi e a dupla Marcos e Bruno, a população poderá aproveitar a boa música enquanto se refresca do calor nas belas águas do lago.

O esporte volta também às praias das Arnos e da Graciosa, com estruturas que proporcionarão a prática de futebol de areia, vôlei de areia, futevôlei e beach tennis, abertas ao público a partir das 16 horas. Além disso, terá também, no domingo, 23, o Longão, um esquenta para a 2ª Meia Maratona de Palmas que acontecerá no dia 29 de julho.