Governador visita obras e participa de cavalgada dos festejos de Nossa Senhora Aparecida

O governador Wanderlei Barbosa esteve nesta quarta-feira, 19, em Aparecida do Rio Negro, acompanhado do prefeito local, Suzano Lino Marques, onde visitou obras municipais realizadas por meio de parceria com o Governo do Estado e emendas parlamentares. Na ocasião, Wanderlei Barbosa participou da cavalgada de abertura dos festejos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da cidade.

A primeira obra foi a ponte sobre o córrego do Lajedinho, na zona rural de Aparecida do Rio Negro, orçada em R$ 295 mil, recursos do Governo do Estado e do município; além do portal de entrada da cidade, que custou R$ 855 mil e foi construído com recursos municipal; do Governo do Estado e emendas parlamentares. Também visitou a Prainha, orçada em R$ 150 mil, além de ruas pavimentadas com bloquetes, com investimento de R$ 1.522 mil, ambas as obras realizadas com recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, e da própria prefeitura.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa parabenizou o prefeito pela qualidade das obras realizadas e desejou bom festejo aos moradores; firmando o compromisso de destinar recursos para a temporada de praia local. “O prefeito Suzano Lino pediu essa ajuda e vamos contribuir para o entretenimento das pessoas da cidade”, frisou o Governador ao reafirmar ainda, o compromisso de realizar a restauração da travessia urbana da cidade em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), até a saída para a cidade de Novo Acordo. Também prometeu construir uma ponte no perímetro urbano sobre o Rio Negro, para desviar o trânsito pesado do centro da cidade.

O prefeito de Aparecida do Rio Negro, Suzano Lino Marques, destacou a visita do chefe do Executivo à cidade, como uma tradição na abertura dos festejos e falou da importância da parceria para realizar as obras. “O governador Wanderlei Barbosa sempre comparece na abertura dos festejos, e hoje essa visita foi mais importante ainda porque permitiu acompanhar essas obras que estamos realizando juntos”, afirmou.

Ele contou, também, que essa parceria com o Governo do Estado é importante para melhorar a infraestrutura da cidade. “Esse Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, é importante porque tem o viés de realizar a obra e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia do município, ao gerar empregos para a comunidade. No nosso caso, estamos realizando o calçamento das ruas, onde os bloquetes foram fabricados na cidade, utilizando a mão de obra local”, finalizou o prefeito Suzano Lino Marques.

Programa

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos constitui um dos mais emblemáticos da gestão e foi idealizado com o propósito de fomentar a economia e gerar empregos para a população nos 139 municípios.

O programa prevê um aporte financeiro de R$ 2 milhões por município, a partir da apresentação dos projetos priorizados e licitados pelos prefeitos. O programa contempla obras estruturantes como calçadas, asfaltos, praças, postos de saúde, estradas vicinais, entre outras. Outra facilidade, é que o Governo do Tocantins disponibiliza equipe técnica aos prefeitos para elaboração dos projetos.

A cavalgada, com cerca de 100 cavaleiros e amazonas, saiu da Fazenda Boa Vista, percorreu as principais ruas da cidade e encerrou na Igreja Nossa Senhora Aparecida, onde recebeu a bênção do padre José Barbosa, e foi levantado o Mastro.

Festejo

Os festejos começaram nesta quarta-feira, 19, com a cavalgada e levantamento do Mastro, e seguem até o dia 23 de julho, quando ocorre a derrubada do Mastro. A programação conta com missas e batizados, além de quermesse, leilões e shows.

Acompanharam o Governador em Aparecida do Rio Negro, os deputados Leo Barbosa; Janad Valcari; Claudia Lelis; Nilton Franco; além do secretário de Estado da Governadoria, Jairo Mariano.

Edição: Lorena Lira