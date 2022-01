Cebraspe disponibiliza nesta terça, 25, consulta aos locais de prova para Promotor de Justiça Substituto do MPTO e divulga medidas sanitárias

Inscritos no concurso para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Tocantins, que acontece neste fim de semana, nos dias 29 e 30, em Palmas, podem consultar os locais das provas objetivas e discursivas na internet, através do endereço eletrônico ‘www.cebraspe.org.br/concursos/mpe_to_21_promotor’, a partir desta terça-feira, 25.

A consulta é individual, mediante preenchimento do número de CPF e senha de cadastro criada no ato de inscrição.

O inscrito no concurso deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Medidas sanitárias

Com o objetivo de evitar a transmissão da Covid-19, o candidato deverá comparecer ao local de realização do exame usando máscara de proteção e permanecer com ela durante todo o período em que estiver no local.

Os organizadores do concurso verificarão também a temperatura corporal dos inscritos e farão marcações no piso localizado no portão de acesso, indicando a necessidade do distanciamento social.

Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em embalagem transparente, bem como frascos de álcool em gel 70%, de uso individual.

Das provas e horários

No sábado, será realizada a prova preambular, contendo 100 questões relacionadas a 13 áreas do direito, além de legislação do Ministério Público. A prova, de caráter classificatório, tem início às 13h, com duração de cinco horas.

No domingo, serão aplicadas as provas discursivas nos períodos matutino, a partir das 8h, e vespertino, a partir das 15h, cada uma com quatro horas de duração. As provas, de caráter classificatório e eliminatório, são destinadas a responder questões e elaboração de peças, nas áreas de Direito Penal, Direito Processual Penal, de Direito Civil, Direito Processual Civil, além de legislação extravagante.