Adetuc apoia realização de evento de pesca esportiva no lago de Palmas

O presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Tocantins (Adetuc), Hercy Filho, reuniu-se nesta segunda-feira, 24, com o empresário do setor de pesca esportiva Raimundo Coelho (Raimundinho Canoeiros), que apresentou ao gestor o evento Pesca Tocantins e solicitou apoio do Governo do Estado. O encontro foi acompanhado pela vice-presidente da Adetuc, Jocélia Costa, e pela superintendente de Turismo, Maria Antônia Valadares.

O Pesca Tocantins, que será realizado no dia 5 de março deste ano, está com inscrições abertas e já conta com a confirmação de profissionais da pesca esportiva premiados nacionalmente. A cobertura oficial será feita pela Fish TV, canal especializado que esteve no Estado para participar de Famtour em Palmas, Lajeado, Peixe e São Salvador, em 2020.

“Precisamos de eventos como este, com alcance nacional, para movimentar o lago de Palmas, atrair mais turistas e aquecer a economia local”, afirmou o presidente Hercy Filho, confirmando a possibilidade de inserir o Pesca Tocantins, que será anual, no calendário de eventos do Estado. “Eventos como este são muito bem recebidos pelo governador Wanderlei Barbosa, por seu alcance econômico e social”, ressaltou.

Pesca no Tocantins

O Brasil é reconhecido pelo seu grande potencial para a pesca esportiva, sendo que o Tocantins possui a segunda maior Bacia Hidrográfica do País, a Araguaia-Tocantins, com diversas áreas propensas à prática. Para intensificar as ações neste setor turístico tão importante, o Governo do Tocantins, por meio da Adetuc, desenvolveu o Plano Estratégico e Operacional de Pesca Esportiva, com recursos do Programa de Desenvolvimento Regional, Integrado e Sustentável (PDRIS). O projeto incluiu levantamento de espécies e áreas propensas ao desenvolvimento da atividade, roteirização e formação de condutores de pesca esportiva.

O Tocantins também integra o projeto Rotas Amazônicas Integradas (RAI), que busca o fomento do turismo e toda a pluralidade cultural dos estados da região Norte. O segmento da pesca esportiva é um dos norteadores de novos produtos.