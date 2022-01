Tocantins registra R$ 18,8 bilhões; terceiro maior VPB da região Norte do Brasil

Em 2021, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) no Brasil atingiu R$ 1,129 trilhão, 10,1% acima do valor alcançado em 2020 (R$ 1,025 trilhão). O Tocantins se destaca no levantamento da Secretaria de Política Agrícola do Mapa, divulgado recentemente ao registrar o terceiro maior VPB da região Norte do país, com R$ 18,8 bilhões. O Estado é também o décimo segundo na produção agropecuária.

Nos últimos 10 anos o crescimento do VPB no Tocantins foi 229,5%. O principal produto responsável pelo faturamento agrícola tocantinense é a soja e no ranking brasileiro o estado ocupa atualmente a nona posição. “O potencial agrícola do Tocantins se reafirma. Com localização estratégica, solos férteis e outros fatores positivos, estamos produzindo mais e alçando muitos mercados”, destacou o secretário da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café.

Os produtos com melhores resultados no VBP com total de R$ 18,8 bilhões foram: soja, R$ 9,6 bilhões; milho, R$ 1,56 bilhões; arroz, R$ 1,24 bi; carne bovina, R$ 5,1 bi.

Brasil

No levantamento as lavouras brasileiras somaram R$ 768,4 bilhões, o equivalente a 68% do VBP e crescimento de 12,7% na comparação com 2020; e a pecuária, R$ 360,8 bilhões (32% do VBP) e alta de 4,9%. A nota técnica informa que o bom desempenho do agro ocorreu mesmo diante da falta de chuvas, seca e geadas em regiões produtoras.

Os produtos com melhores resultados no VBP foram: soja, R$ 366 bilhões; milho, R$ 125,2 bilhões; algodão, R$ 27,6 bilhões; arroz, R$ 20,2 bilhões; cacau, R$ 4,2 bilhões; café, R$ 42,6 bilhões; trigo, R$ 12,5 bilhões; carne bovina, R$ 150,9 bilhões; carne de frango, R$ 108,9 bilhões; e leite, R$ 51,8 bilhões. Juntos, responderam por 76% do VBP do ano passado.

“Três fatores podem ser citados como impulsionadores desse crescimento – preços favoráveis, quantidades produzidas e o mercado internacional que em geral tem sido favorável para vários desses produtos. O mercado internacional e os preços foram os mais relevantes desses fatores”, destaca a nota técnica.

VBP 2022

Para este ano, as perspectivas de produção do agro permanecem positivas, com valor estimado de R$ 1,162 trilhão, 2,9% acima do obtido em 2021.

“Continuam boas as chances para algodão, café, milho, soja, trigo e produtos da pecuária, especialmente carnes bovina e de frango. Também não devemos ter problemas de abastecimento interno e externo, pois como mencionado as previsões são de safra elevada de grãos e oferta satisfatória de carnes”, avaliam os técnicos.

O que é o VBP

O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária no decorrer do ano, correspondente ao faturamento dentro do estabelecimento. É calculado com base na produção agrícola e pecuária e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país dos 26 maiores produtos agropecuários nacionais. O valor real da produção é obtido, descontada da inflação, pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A periodicidade é mensal com atualização e divulgação até o dia 15 de cada mês. (Com informações do Mapa)