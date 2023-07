Cartão postal da Capital, a Praia da Graciosa encanta palmenses e turistas no primeiro dia do Palmas Férias 2023

Ao som do DJ Cella e Banda 3 Tons de Preto, na bela paisagem da praia da Graciosa, e uma decoração de proposta mais intimista e aconchegante para todos os palmenses e turistas, começou na noite de sábado, 1º, o Palmas Férias 2023.

A Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), proporcionaram aos palmenses e turistas uma noite especial na abertura da programação da temporada de férias nas praias da Capital, que termina em agosto.

Ontem, domingo, 2, além da Graciosa, também foram contempladas as praias do Caju e Arnos. Para o presidente da Agtur, Giovanni Assis, iniciar a temporada de férias na praia da Graciosa traz um simbolismo ao ser lá que os palmenses e turistas vão para contemplar o pôr-do-sol. “Com esta vista maravilhosa, que é Graciosa, nos damos o pontapé nos eventos de férias das praias da Capital. Amanhã, além da graciosa, teremos shows nas Arnos e Caju”, ressaltou o gestor.

Para o palmense, Luiz Felipe Amorim, que aproveitava a praia com amigos e familiares, disse estar encantado com a estrutura do evento, além da boa música. “Esta é uma praia que sempre gosto de vir com meus amigos e familiares, mas, hoje está muito especial, com essa decoração, e um palco com DJ bem pertinho, estamos gostando muito, com certeza vamos voltar outros finais de semana”, disse Felipe.

A comerciante Ana Luiza Santos, uma das sorteadas para o espaço de gastronomia do local, disse estar bem otimista, já na primeira noite do evento, ela que vende salgados, tortas e sucos, já considera ampliar o cardápio para a próxima semana. “Essa é uma ótima oportunidade para quem vê nas férias uma opção de ganhar um dinheiro extra para ajudar na renda da família”, disse a comerciante.

Confira a Programação Domingo, 2

Praia das Arnos

Banda Veja – às 13h – Axé

Jamyle Lima – às 15h – Piseiro

Eduardo e Kauan – às 17h – Sertanejo Universitário

Karolina do Cerrado – às 19h30 – Peseiro

Graciosa

Malusa – às 14h – MPB

Paulinho braga – às 19h30 – Classificação Livre

Caju

Sabrina Fitipald – às 13h – MPB Samba

Xote Brasil – às 14h

Samba SB – 15h