Palmas Férias 2023: Com atrações gratuitas, programação promete movimentar fim de semana na Capital

Chegou a hora dos palmenses aproveitarem a estação mais quente do ano, com a programação especial do Palmas Férias, edição 2023. A Prefeitura de Palmas, em parceria com os demais órgãos municipais, planejou um cronograma recheado de atrações musicais e culturais, que acontecerão de forma simultânea em diferentes pontos da Capital. Os eventos são gratuitos e começam nesta sexta-feira, 30, e seguem até o domingo, 2.

Neste final de semana, as praias das Arnos, Graciosa e do Cajú irão receber atrações musicais, com ritmos variados que irão embalar a abertura da temporada de férias na cidade. As atrações com a participação de artistas regionais começam a partir das 18 horas.

No Distrito de Taquaruçu também tem a programação do 10° Festival de Circo de Taquaruçu, com oficinas, espetáculos e apresentações culturais. O evento, que também conta com o apoio da Prefeitura de Palmas, possui uma programação diversificada e promete fazer a diversão do público. As atrações iniciam nesta quinta, 29. Confira neste link a lista completa do evento.

Programação

Sábado, 1°

Praia das Arnos

Banda Veja – às 18h – Axé

Karolina do Cerrado – às 20h – Piseiro

Graciosa

DJ Cella – às 18h – Eletrônica

3 tons de Preto – às 20h – MPB/POP

Caju

Nadvana Oliveira – às 18h – Piseiro

Sabrina Fitipald – às 20h – MPB Samba

Domingo, 2

Arnos

Jamyle Lima – às 18h – Piseiro

Eduardo e Kauan – às 20h – Sertanejo Universitário

Graciosa

Malusa – às 18h – MPB

Paulinho braga – às 20h – Classificação Livre

Caju

Xote Brasil – às 18h – Axé

Samba SB – às 20h – Samba

