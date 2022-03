Capacitação para cuidadores de crianças com necessidades educacionais especiais, ocorre nesta na quarta-feira, 02

Texto: Redação Semed | Prefeitura de Palmas

01/03/2022 – Publicado às 05:44

A Secretaria Municipal da Educação promove nesta quarta-feira, 02, na Escola Almirante Tamandaré, em Palmas, a primeira capacitação do ano letivo de 2022 voltada aos cuidadores de crianças com necessidades educacionais especiais. Parte de um programa permanente voltado a estes profissionais, será trabalhado o tema Formação de Cuidadores Educacionais na Prática: Cuidar e Educar.

A capacitação será ministrada pelas servidoras do quadro da Semed, Ana Cecília Ferreira Reis e Andréia Aparecida Celestino Nunes, que exercem a função na Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho. Elas são especialistas no atendimento a alunos portadores de necessidades educacionais. O próximo evento será no dia 1 de abril.

O cuidador de crianças com necessidades educacionais especiais é o profissional responsável por atender às necessidades de crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista ou superdotação, na escola.

O cuidador de crianças com necessidades educacionais especiais é o profissional responsável por atender às necessidades de crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista ou superdotação, na escola. Cerca de 500 profissionais cuidadores trabalham diretamente com os 1.327 alunos especiais matriculados nas unidades educacionais da rede municipal.

A preocupação com a formação permanente dos cuidadores de crianças especiais reflete o cuidado que a Secretaria da Educação e a Prefeitura de Palmas têm com esses alunos, considera a superintendente de Avaliação e Desempenho Anice Moura. Um exemplo atual é o uso das máscaras, obrigatório para a maioria dos alunos. “O aluno especial com espectro autista tem a lei que 14.019/2020 que o resguarda e dispensa o uso de máscaras. Nossos cuidadores devem estar preparados para atender a esta demanda e todas as que se apresentarem”, explica.