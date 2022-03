Bombeiros militares tocantinenses participam de Curso de Atendimento a Tentativas de Suicídio, no Ceará

Por Luiz Henrique Machado | Governo do Tocantins

30/03/2022 – Publicado às 07h21

Começou nesta segunda-feira, 28, em Itapipoca – CE, a 22ª Edição do Curso de Atendimento a Tentativas de Suicídio, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. O evento reúne 51 participantes de várias CBMs, sendo quatro tocantinenses. O encerramento será na sexta-feira, 01.

O evento é de grande destaque entre os bombeiros militares e demais forças de segurança, visto que são inúmeras as ocorrências ao longo do ano, envolvendo vítimas que tentam contra a própria vida. Neste ano, a partir desta Edição, o curso terá Certificação Internacional, pela Federação Internacional de Psicologia de Emergências.

Ao longo da semana, os participantes terão conteúdos teóricos e práticos, no Auditório da Faculdade Uninta, de Itapipoca, com a participação, também de alunos do Curso de Psicologia.

Diretor de Ensino e Pesquisa do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, o Major Nilton Rodrigues, um dos participantes, lembrou que uma das missões dos bombeiros é a preservação da vida, e por isso o grupo foi inscrito neste treinamento.

“Este curso é muito importante, pois nos capacitará ainda mais para o cumprimento da missão de salvar vidas”, explicou o Major Nilton, destacando também que “é sabido que o suicídio pode ser evitado por meio de prevenção ou intervenção, e quanto mais preparado o interventor estiver em termos de conhecimentos teóricos e práticos, maiores são as chances de obter sucesso”.

O curso tem participação dos Estados do Tocantins, Goiás, Piauí e Distrito Federal. Entre os tocantinenses ainda estão o ST Vander Praxedes, 2⁰ SGT Sargento Rafael Maciel e o 2º SGT Fernandes.

O Sargento Rafael Maciel, que é um dos representantes do CBMTO no Comitê Nacional de Abordagem Técnica à Ocorrências de Suicídio (CONATTS), afirmou que “para corporação do Tocantins, esta capacitação é de grande importância, tendo em vista que no ano de 2021, foram atendidas 126 ocorrências desta natureza pela corporação”.

Instrutor no curso, o Tenente-coronel Edir Paixão, do CBMCE, destacou que o objetivo da corporação cearense “é mostrar uma metodologia que flexível e adaptável, desde que se obedeçam os princípios, levando em conta que os interventores em tentativa de suicídio”.

O Tenente-coronel completou que, “queremos cada vez mais compartilhar conhecimento e alinhar propósito de forma que a sociedade seja melhor servida, assistida e mais e mais vidas possam ser celebradas”.