Bombeiros participam de movimento Ciclístico pelo fim da Violência contra a Mulher e da 1ª Corrida Unitins

Por TC José Domingos Alves Filho- CBMTO / SGT Alinne | Assessoria de Comunicação da CAMIL

Fotos: Aldemar Ribeiro/Governo do Tocantins

30/03/2022 – Publicado às 07h14

Militares do Corpo de Bombeiros participaram do 2º Passeio Ciclístico ocorrido no sábado 26, pela manhã, pelo fim da Violência contra a Mulher. O evento foi organizado pela Casa Militar. Participaram do evento, a Comandante Operacional do CBMTO, Tenente-Coronel Andreya de Fátima Bueno, Major Marra e mais 26 alunos e instrutores do curso de formação de Praças. Os organizadores (Casa Militar) agradeceram: “Somos gratos a todos os participantes, a todos nossos parceiros e ao Governo do Tocantins que deu apoio incondicional ao evento!”.

O 2º Passeio Ciclístico pelo Fim da Violência Contra a Mulher, teve o objetivo principal o fortalecimento do debate sobre o tema, integrando as instituições e fomentando as políticas públicas nesse desafio nacional que é o enfrentamento da violência contra a mulher, buscando trabalhar de forma conjunta ações e campanhas, desenvolvendo ferramentas de combate, levando conscientização e informação para a sociedade em geral para a diminuição da taxa de feminicídio no estado e uma mudança positiva nos participantes do evento e da sociedade como um todo.

O passeio teve adesão da comunidade com a participação de aproximadamente 300 participantes os quais contribuíram com a doação de alimentos não perecíveis que foram doados para a Liga Feminina de Combate ao Câncer e a Instituição 8 de Março.

Na chegada ao Clube dos Oficiais, local de encerramento do passeio, os participantes foram recepcionados com mudas de árvores nativas do cerrado doadas pela Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas e uma deliciosa mesa de frutas.

O evento contou com o apoio da Polícia Militar do Estado do Tocantins, através da Patrulha Maria da Penha e do 1º BPM, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas, dentre outros.



Corrida da Unitins

E no domingo, 27, foi a vez da corrida de rua, a 1ª Corrida Unitins, evento comemorativo dos 32 anos de existência da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), e contou com mais de 750 pessoas inscritas nesta primeira edição. O percurso foi dentro do Plano Diretor de Palmas, com largada em frente ao Câmpus da Unitins em Palmas (próximo à saída para Paraíso do Tocantins).

Mais uma vez o CBMTO participou com a presença ilustre do comandante geral, coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, na companhia do chefe do estado-maior, coronel Peterson Queiroz de Ornelas, membros do estado-maior, e mais cinquenta e nove militares entre instrutores e alunos do Curso de Habilitação de Oficiais da administração, e do Curso de Formação de praças.