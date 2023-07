Atrações nacionais marcam abertura oficial da temporada de praia em Tocantínia

A abertura oficial da temporada de praia 2023 de Tocantínia, cidade à margem direita do rio Tocantins e a cerca de 100 km da Capital, ocorreu no final de semana, com shows de artistas nacionais. O forrozeiro Frank Aguiar se apresentou pela primeira vez na cidade e subiu ao palco da praia Pôr do Sol, abrindo a programação da temporada no município.

O forró do cantor agradou aos banhistas e não deixou ninguém parado. O artista cantou sucessos da carreira, relembrou a trajetória no forró e embalou clássicos do arrocha e do forró pé de serra. “É a primeira vez que venho a Tocantínia e estou encantado. Uma praia maravilhosa, um lugar lindo nessa natureza perfeita que Deus nos deu. Estou muito feliz e grato de estar aqui e poder animar essa galera, retribuir todo o carinho desse povo”, ressaltou o cantor.

Logo depois, quem comandou a festa foi a vaqueira de luxo Patrícia Borges, outra atração aguardada pelo público. A artista garantiu a animação com muito sertanejo, forró e axé. A autônoma e moradora de Palmas, Lúcia Alves, curtiu a abertura da praia e elogiou a estrutura. “É minha primeira vez aqui na cidade e vim para curtir a praia. Gostei muito de toda a estrutura, não vi nada de violência, está tudo muito organizado, um ambiente bem familiar, praia perfeita”, elogiou.

O secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, falou da importância de proporcionar uma temporada de praia segura, bem estruturada e organizada nos municípios. “O governador Wanderlei Barbosa não tem medido esforços para que essa seja uma das melhores temporadas de praia de todos os anos no Tocantins e nós, como Secretaria do Turismo, temos o compromisso de nos empenhar para que tudo ocorra da melhor forma possível. É muito gratificante ver esse resultado e saber que as cidades estão começando uma temporada de verão maravilhosa, onde nosso Estado só tem a ganhar, com a oferta de lazer e o estímulo à economia local”, enfatizou.

A programação contou com um público de mais de 2 mil pessoas, segundo a prefeitura municipal. O prefeito do município, Manoel Silvino, falou do sucesso do evento e da alegria de promover mais uma temporada de praia.

“Nós estamos muito satisfeitos com essa parceria da Secretaria de Turismo do Estado para viver este momento ímpar. Quero agradecer ao secretário Hercy Filho, que de uma forma muito empreendedora, veio nos ajudar a proporcionar essa temporada de praia mais organizada. Ele foi muito importante para que isso acontecesse. Quero agradecer também ao governador Wanderlei Barbosa que, de uma forma muito desprendida, investiu recursos para que essa temporada acontecesse de forma estruturada como está hoje”, finalizou Manoel Silvino.

Edição: Lorena Lira

Revisão Textual: Marynne Juliate