Ação conjunta de limpeza retira cerca de uma tonelada de resíduos do rio Lontra

O comitê de Bacia Hidrográfica do rio Lontra e Corda apresentou, à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), nesta segunda-feira, 10, um balanço do resultado da ação de limpeza no curso hídrico, de iniciativa voluntária da Associação Guardiões do rio Lontra, que ocorreu neste domingo, 9.

De acordo com o levantamento, a estimativa é de que cerca de uma tonelada de resíduos foi retirada da superfície e das margens do rio, nesta edição da ação de limpeza e coleta de lixo. Além do apoio do comitê, a iniciativa da associação contou com a parceria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Araguaína e da empresa Gelnex, no município.

O secretário Marcello Lelis enfatizou que o envolvimento de moradores e ribeirinhos, além do apoio do comitê e de parceiros à iniciativa da Associação dos Guardiões, é um importante passo para a preservação do curso hídrico. “O Governo do Estado, por intermédio da Semarh, parabeniza a todos pelo trabalho conjunto. Na próxima edição, permaneceremos juntos, fortalecendo as parcerias”, afirmou.

A presidente da Associação, Ilza Beth, ressaltou que o objetivo da ação é promover a conscientização e a preservação do rio Lontra. “Com essa iniciativa, buscamos promover a sensibilização ambiental com envolvimento de moradores e ribeirinhos, sobre a relação da preservação do rio e o bem-estar de todos. Conforme registro, até uma geladeira foi retirada de dentro do rio durante a expedição, que percorreu um trecho entre 3 e 4 km ao longo do afluente”, relatou Ilza Beth.

Durante a apresentação do resultado da ação à Semarh, o presidente do CBH Rio Lontra e Corda, Mário Roberto, afirmou que essa é uma iniciativa muito importante para o curso hídrico, uma vez que, frequentemente, o rio é impactado pela poluição. “São muito importantes a adesão e o envolvimento de novos parceiros. No segundo semestre, planejamos uma nova edição dessa iniciativa e, nesse sentido, a Eco Brasil Florestas-Araguaína já confirmou interesse de compor parceria”, enfatizou.

A expedição de limpeza no rio Lontra, em Araguaína, teve início com a saída na sede da associação, percorreu um trecho entre 3 e 4 km ao longo do rio Lontra, começando na altura da avenida Araguaci até próximo da Barra do Ponte. A Associação Guardiões do rio Lontra também é um dos membros componentes do comitê de Bacia Hidrográfica do rio Lontra e Corda.

